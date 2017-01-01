Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Мировые новости
Смертельное ДТП в Баварии: столкнулись 11 машин – есть погибшие и раненные http://www.segodnya.ua/img/article/7850/92_main.1483282563.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7850/92_tn.1483282563.jpg Мир В аварию попали восемь легковых и три грузовых автомобиля, но причины случившегося пока не известны

Смертельное ДТП в Баварии: столкнулись 11 машин – есть погибшие и раненные

Вчера, 16:57

В аварию попали восемь легковых и три грузовых автомобиля, но причины случившегося пока не известны

ДТП в Баварии. Фото: DPA / B. Liss
ДТП в Баварии. Фото: DPA / B. Liss

В крупнейшем регионе Германии – Баварии – новый год начался с трагедии из-за масштабного ДТП с погибшими и пострадавшими, сообщает DW.

Сообщается, что на одном из автобанов Баварии столкнулись сразу 11 машин, среди которых восемь легковых автомобилей и три грузовика.

Как отмечает местная полиция, в результате трагического инцидента погибли шесть человек, еще 13 получили повреждения, 8 из которых попали в больницу с травмами разной степени тяжести.

По информации полицейских, пятеро погибших ехали в одном автомобиле, который разбился вдребезги. Тело шестого погибшего обнаружили в автомобиле, который столкнулся с полуприцепом.

Авария привела к блокированию отрезке автобана между Бад Грененбахом и Воринген. На упомянутом отрезке трассы наблюдается густой туман. Следователи пытаются выяснить причины аварии.
авария, ДТП, погибли, полиция, туман, Бавария

Вы сейчас просматриваете новость "Смертельное ДТП в Баварии: столкнулись 11 машин – есть погибшие и раненные". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Лодка после пожара. Фото: Daily Pakistan / Twitter

В Индонезии погибли 23 туриста из-за пожара на лодке

Вчера, 12:21

Возгорание на судне произошло из-за короткого замыкания генератора мощности, отмечают местные спасатели

Мир

Авто в Хельсинки протаранило толпу: появились съемки с места ЧП

31 Декабря 2016, 22:25

В результате аварии по меньшей мере семь человек получили травмы

Происшествия и криминал

Разбитые авто и покалеченные жизни: самые страшные ДТП 2016 года

31 Декабря 2016, 14:11

За год в авариях на автодорогах Украины пострадали почти 24 тысячи человек, из них три тысячи – погибли

Мир

В Перу автобус слетел в пропасть, а в Великобритании - массовое ДТП

29 Декабря 2016, 20:09

Плохие погодные условия стали причиной смертельных аварий 

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.