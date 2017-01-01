Смертельное ДТП в Баварии: столкнулись 11 машин – есть погибшие и раненные

В аварию попали восемь легковых и три грузовых автомобиля, но причины случившегося пока не известны

В крупнейшем регионе Германии – Баварии – новый год начался с трагедии из-за масштабного ДТП с погибшими и пострадавшими, сообщает DW.

Сообщается, что на одном из автобанов Баварии столкнулись сразу 11 машин, среди которых восемь легковых автомобилей и три грузовика.

Как отмечает местная полиция, в результате трагического инцидента погибли шесть человек, еще 13 получили повреждения, 8 из которых попали в больницу с травмами разной степени тяжести.

По информации полицейских, пятеро погибших ехали в одном автомобиле, который разбился вдребезги. Тело шестого погибшего обнаружили в автомобиле, который столкнулся с полуприцепом.

Авария привела к блокированию отрезке автобана между Бад Грененбахом и Воринген. На упомянутом отрезке трассы наблюдается густой туман. Следователи пытаются выяснить причины аварии.