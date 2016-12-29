Смертники на машине протаранили правительственное здание в Китае

В Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая полиция уничтожила четверых предполагаемых террористов-смертников.

Об этом сообщает Reuters.

Уточняется, что смертники врезались на автомобиле в здание правительственного комплекса Синьцзян-Уйгурской автономии.

Инцидент произошел в уезде Моюй округа Хотан.

Государственное информагентство "Синьхуа" назвало инцидент терактом.

В результате атаки погиб один человек и еще трое были ранены.

По словам представителя автономии все четверо боевиков были ликвидированы.



