Смертники на машине протаранили правительственное здание в Китае
Государственное информагентство "Синьхуа" назвало инцидент терактом
В Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая полиция уничтожила четверых предполагаемых террористов-смертников.
Об этом сообщает Reuters.
Уточняется, что смертники врезались на автомобиле в здание правительственного комплекса Синьцзян-Уйгурской автономии.
Инцидент произошел в уезде Моюй округа Хотан.
Государственное информагентство "Синьхуа" назвало инцидент терактом.
В результате атаки погиб один человек и еще трое были ранены.
По словам представителя автономии все четверо боевиков были ликвидированы.
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