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Смертники на машине протаранили правительственное здание в Китае http://www.segodnya.ua/img/article/7841/34_main.1482974891.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7841/34_tn.1482974891.jpg Мир Государственное информагентство "Синьхуа" назвало инцидент терактом

Смертники на машине протаранили правительственное здание в Китае

Сегодня, 03:28

Государственное информагентство "Синьхуа" назвало инцидент терактом

Смертники на машине протаранили правительственное здание в Китае, фото Travelask.ru
Смертники на машине протаранили правительственное здание в Китае, фото Travelask.ru

В Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая полиция уничтожила четверых предполагаемых террористов-смертников.

Об этом сообщает Reuters.

Уточняется, что смертники врезались на автомобиле в здание правительственного комплекса Синьцзян-Уйгурской автономии.

Инцидент произошел в уезде Моюй округа Хотан.

Государственное информагентство "Синьхуа" назвало инцидент терактом.

В результате атаки погиб один человек и еще трое были ранены.

По словам представителя автономии все четверо боевиков были ликвидированы.
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Источник:

УНИАН

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