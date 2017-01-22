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СМИ: Британия неудачно испытала ядерную ракету http://www.segodnya.ua/img/article/7905/75_main.1485083421.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7905/75_tn.1485083421.jpg Мир Минобороны королевства скрыло провал запуска баллистической ракеты

СМИ: Британия неудачно испытала ядерную ракету

Сегодня, 13:10

Минобороны королевства скрыло провал запуска баллистической ракеты

Ядерные испытания в Великобритании провалились. Фото: из открытых источников
Ядерные испытания в Великобритании провалились. Фото: из открытых источников

Минобороны Британии скрыло факт неудачного запуска твердотопливной баллистической ракеты Trident в июне 2016 года. Об этом пишет Sunday Times, сылаясь на источник в Военно-морской службе королевства.

Ракета Trident II D5, мощности которой хватит для уничтожения миллионов людей, была выпущена с подлодки Vengeance у побережья Флориды, но сбилась с курса и полетела в сторону США. Во время испытания ракета не несла ядерной боеголовки, рассказал собеседник издания.

"После того как первые за четыре года испытания закончились катастрофой, паника была на самом высоком уровне. В итоге на Даунинг-стрит решили скрыть факт провала. Они знали, какой ущерб это нанесло бы авторитету нашего ядерного сдерживания, если бы информация вскрылась", – заявил источник.

Пуск ракеты произошел перед голосованием в Палате представителей британского парламента о судьбе Triden и Минобороны Британии заявило, что последний пуск прошел успешно.

По данным Sunday Times, чтобы отчитаться о происшествии, в Палату представителей будет вызван министр обороны Великобритании Майкл Феллон.

В июле 2016 года британские парламентарии поддержали программу модернизации системы Trident, стоимость которой составляет около 38 миллиардов долларов.

Ранее сообщалось, что британские эсминцы проекта Type 45 ломаются в Персидском заливе из-за жаркого климата.
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Источник:

Корреспондент

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