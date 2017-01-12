СМИ назвали автора "компромата РФ" на Трампа

Автором компрометирующего досье об избранном президенте США Дональде Трампе является бывший британский офицер разведки Кристофер Стил. Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на газету Wall Street Journal.

Сейчас 52-летний Стил является одним из двух директоров лондонской компании Orbis Business Intelligence Ltd.



Второй директор, 58-летний Кристофер Барроуз, заявил, что не будет "подтверждать или опровергать", что доклад о Трампе составила его фирма.

Сам Стил также не дал комментарий по этому поводу. Газета пишет, что помощник Стила на неоднократные просьбы о комментарии заявлял, что этот вопрос "слишком горяч".



Согласно профилю Барроуза в LinkedIn, он был советником в Министерстве иностранных дел Великобритании, у него были командировки в Брюссель и Нью-Дели в 2000-е годы. МИД отказался от комментариев. В профиле LinkedIn Стила нет подробностей о его карьере.



Как пишет газета, сотрудники разведки часто используют дипломатические командировки в качестве прикрытия для своей шпионской деятельности.



Orbis Business Intelligence была образована в 2009 году бывшими специалистами британской разведки, говорится на сайте компании. Корпоративные отчеты свидетельствуют о том, что Orbis принадлежит другой компании, которой, в свою очередь, совместно владеют Стил и Барроуз.



Как отмечает газета, досье на Трампа состоит из серии неподписанных записок, которые, как полагают, были составлены в период с июня по декабрь 2016 года. Помимо создания этого досье, Стил также разработал план, чтобы получить информацию для правоохранительных органов в США и Европе, в том числе ФБР.



11 января сайт BuzzFeed опубликовал документ, в котором говорилось, что за Трампом следили в московском отеле Ritz Carlon. Якобы в номере избранного президента США были установлены камеры и Трамп вызывал проституток. Трамп все обвинения опроверг.



Ранее CNN сообщил, что президенту США Бараку Обаме и избранному президенту Дональду Трампу были представлены секретные документы, которые содержат утверждение, что у России есть компрометирующая информация о личной жизни и финансовой деятельности Трампа.