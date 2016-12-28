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СМИ назвали новую версию крушения Ту-154 http://www.segodnya.ua/img/article/7837/85_main.1482890682.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7837/85_tn.1482890682.jpg Мир Самолет мог разбиться из-за не убравшихся закрылков

СМИ назвали новую версию крушения Ту-154

Сегодня, 08:27

Самолет мог разбиться из-за не убравшихся закрылков

СМИ назвали новую версию крушения Ту-154, фото AFP
СМИ назвали новую версию крушения Ту-154, фото AFP

Расшифровка "черного ящика" самолета Ту-154, который разбился в Черном море, показала, что нештатная ситуация на борту могла произойти из-за не убравшихся закрылков, передает "Коммерсант" со ссылкой на близкий к расследованию источник.

В Минобороны РФ сообщили, что анализ данных найденного бортового самописца позволил сузить количество причин авиакатастрофы, но окончательные выводы сделает государственная комиссия после изучения всех возможных фактов.

Однако источник рассказал, что "черный ящик" зарегистрировал отказ системы уборки закрылков Ту-154, которые обеспечивают дополнительную подъемную силу на крыльях лайнера при взлете.

Пилоты пытались исправить возникший пикирующий момент, сильно задрав нос самолета, но этим лишь "усугубили ситуацию до критической".

Издание отмечает, что эксперты в области авиации считают неуборку закрылков "неприятным происшествием", но не катастрофой. По их мнению, такая ситуация подробно расписана в руководстве по летной эксплуатации и регулярно отрабатывается экипажами на тренажерах.

Несмотря на данные "черного ящика", рассматриваются и другие версии крушения Ту-154:
- возможный теракт;
- нарушение центровки при взлете;
- столкновение самолета со стаей чаек.

Напомним, все три "черных ящика" Ту-154 достали из моря

Как сообщалось, Ту-154 Минобороны России потерпел крушение утром 25 декабря вскоре после вылета из Сочи, где он приземлялся для дозаправки. Самолет направлялся в Латакию (Сирия).

В результате катастрофы погибли все 92 человека, находившиеся на борту: восемь членов экипажа и 84 пассажира — ансамбль имени Александрова во главе с художественным руководителем Валерием Халиловым, журналисты трех телеканалов, представитель благотворительной организации, военнослужащие и чиновники.
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