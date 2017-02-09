СМИ опубликовали письмо предполагаемого организатора терактов 11 сентября Обаме

Своё обращение Мохаммед написал еще в 2015 году, однако руководство Гуантанамо отказывалось отправлять письмо Обаме

Американские СМИ частично опубликовали письмо Халида Шейха Мохаммеда, которого спецслужбы считают организатором терактов 11 сентября 2001 года, Бараку Обаме. Об этом сообщает Wall Street Journal.

В нём Мохаммед называет экс-президента злодеем и "головой змеи" и заявляет, что США, "страна угнетения и тирании", спровоцировала атаки на себя в результате деструктивной политики.

— Это не мы начали против вас войну 11 сентября. Это вы сами и ваши диктаторы в нашей стране, — обращается к Бараку Обаме Мохаммед. google-query-id="CL3jo_nngdICFclCGQodMAIOGw">

Террорист также высказал восхищение Усамой бен Ладеном, "которому удалось нанести мощный удар по Нью-Йорку, не задев при этом школы и больницы".

Он также подчеркнул, что на руках США "еще не высохла кровь наших братьев, сестер и детей, убитых в Газе".

Сейчас Мохаммед содержится в тюрьме Гуантанамо. Согласно публикации, свое обращение он написал ещё в 2015 году, однако руководство учреждения отказывалось отправлять письмо Обаме.