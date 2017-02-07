СМИ подсчитали, во сколько России обошелся поход "Адмирала Кузнецова"

Дороже всего бюджету РФ обошлись два палубных истребителя, разбившихся из-за неисправности тормозных троссов авианосца

Россия потратила на сирийский поход авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" и кораблей сопровождения от 7,5 млрд до 10 млрд руб. Об этом сообщает РБК.

Согласно сообщению, дороже всего бюджету РФ обошлись два разбившихся палубных истребителя.

В стоимость похода вошли такие расходы:

на питание (от 306,4 млн до 325,5 млн руб.);

на топливо (от 1,1 млрд до 1,5 млрд руб.);

на боевые вылеты (1,47 млрд руб.);

стоимость потерянных боевых машин (от 4,5 млрд до 6,7 млрд руб.);

"боевые" надбавки (38,3 млн руб.).

Реальная стоимость похода может оказаться больше, так как данные об использовании подводного флота и вооружения группы кораблей в ходе операции не были опубликованы военным ведомством.

В поход корабельная группа Северного флота отправилась 15 октября. В нее вошли "Адмирал Кузнецов", тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий", большие противолодочные корабли (БПК) "Североморск" и "Вице-адмирал Кулаков", а также суда обеспечения — танкеры, буксиры и пр.

В Североморск крейсер вернется в начале февраля 2017 года, рассказал РБК собеседник в Минобороны.

За время операции в Сирии "Адмирал Кузнецов" потерял два истребителя – МиГ-29 и Су-33. Аварии объяснили неисправностью тросов, которые должны останавливать самолеты на палубе.