СМИ показали видео удара по Афганистану "матерью всех бомб"

Американские военные отстояли свое решение сбросить самую мощную неядерную бомбу страны на позиции ИГИЛ в Афганистане, назвав эту атаку "тактическим" шагом. Об этом пишет CNN.

Бомба GBU-43/B (MOAB, т.н. "Мать всех бомб") была сброшена на сеть укрепленных подземных туннелей, которые боевики ИГИЛ использовали для нападений на афганские правительственные войска.

Удар в провинции Нангархар у границы Пакистана также убил 36 бойцов ИГИЛ, сообщают афганские официальные лица.

