СМИ показали видео удара по Афганистану "матерью всех бомб"

Удар в провинции Нангархар у границы Пакистана также убил более трех десятков бойцов ИГИЛ, сообщают афганские официальные лица

Американские военные отстояли свое решение сбросить самую мощную неядерную бомбу страны на позиции ИГИЛ в Афганистане, назвав эту атаку "тактическим" шагом. Об этом пишет CNN.

Бомба GBU-43/B (MOAB, т.н. "Мать всех бомб") была сброшена на сеть укрепленных подземных туннелей, которые боевики ИГИЛ использовали для нападений на афганские правительственные войска.

Удар в провинции Нангархар у границы Пакистана также убил 36 бойцов ИГИЛ, сообщают афганские официальные лица.

New video shows the massive, 21,000-pound bomb hitting ISIS in Afghanistan. At least 36 ISIS fighters were killed https://t.co/e6YqtwNnW3 pic.twitter.com/PFeuFVBZnX — CNN (@CNN) 14 квітня 2017 р.

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GBU-43 — сверхмощная фугасная авиационная бомба, созданная в 2003 году. Сила взрыва составляет 11 тонн в тротиловом эквиваленте, радиус поражения — около 140 метров, частичные разрушения происходят на расстоянии до 1,5 километра от эпицентра. Бомба снабжена системой наведения.