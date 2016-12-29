СМИ разузнали имена отстраненных за допинг российских биатлонистов

Двумя российскими спортсменками, отстраненными Международным союзом биатлонистов (IBU) после публикации второй части доклада комиссии Ричарда Макларена, являются призеры зимних Олимпийских игр-2014 в Сочи Ольга Вилухина и Яна Романова, утверждает итальянская La Gazzetta dello Sport.

IBU на прошлой неделе сообщил, что исполком организации принял решение о начале расследования в отношении Союза биатлонистов России и 29 спортсменов, упомянутых в докладе независимой комиссии Макларена. Также IBU сообщил, что принял к сведению, что Международный олимпийский комитет (МОК) открыл дисциплинарные дела в отношении двух атлетов, в связи с чем временно отстранил их от соревнований. По сообщениям СМИ, эти два биатлониста завоевали медали Олимпиады в Сочи.

Итальянское издание утверждает, что это Ольга Вилухина, взявшая в Сочи два серебра – в спринте и эстафете, а также Яна Романова (серебро в эстафете). Вилухина в начале ноября объявила о завершении карьеры.