СМИ сообщают об отмене встречи Тиллерсона с Путиным

Встреча с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным исчезла из расписания государственного секретаря США Рекса Тиллерсона.

Об этом сообщил корреспондент "Голоса Америки" Стив Херман в своем Twitter.

"Встреча с президентом России Путиным исчезла из московского графика госсекретаря Тиллерсона", – написал журналист.

Отметим, 12 апреля Тиллерсон намерен посетить Москву для встречи со своим российским коллегой и другими официальными лицами.

"12 апреля министр отправится в Москву, где встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и другими российскими официальными лицами для обсуждения Украины, борьбы с терроризмом, двусторонних отношений и других вопросов, в том числе по КНДР и Сирии", – говорится в сообщении на сайте Госдепа США.

Напомним, ранее свой визит в Москву отменил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон.