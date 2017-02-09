СМИ сообщили о сближении неизвестного самолета с бортом Трампа

Неизвестный самолет пролетел ближе положенного к Boeing 747, на борту которого в тот момент находился президент США Дональд Трамп. Об этом в среду, 8 февраля, сообщил ABC со ссылкой на собственные источники.

По данным телеканала, инцидент произошел 3 февраля в небе над Палм-Бич (штат Флорида). В тот день Трамп убыл в свою резиденцию Мар-а-Лаго, чтобы провести там выходные. Один из собеседников рассказал о "визуальном контакте" между экипажами. Другой утверждал, что самолеты следовали параллельно, причем расстояние между ними составляло менее положенного интервала в три морские мили (5,6 километра). При этом пилоты обоих бортов были на постоянной связи с управлением воздушного сообщения и угрозы столкновения не возникало.

ABC добавляет, что компетентные органы выясняют причины недопустимого сближения, для чего, предполагает телеканал, вероятно, производятся опросы диспетчеров и пилотов.

В середине января сообщалось, что глава корпорации Boeing Деннис Мюленбург после встречи с Трампом пообещал снизить затраты на разработку и поставку новых президентских самолетов. О завышенной, по его мнению, стоимости бортов президентского авиаотряда американский лидер заговорил 6 декабря 2016 года. Он подчеркнул, что программа объемом четыре миллиарда долларов "выходит из-под контроля" и должна быть свернута.