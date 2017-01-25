СМИ узнали имя человека, который сообщил информацию для компромата на Трампа

Сообщается, что президент Российско-Американской торговой палаты в США Сергей Миллиан мог не знать о том, что говорил с человеком, связанным с разведкой

Источником большей части доклада о якобы имеющемся у России компромате на президента США Дональда Трампа был президент Российско-Американской торговой палаты в США Сергей Миллиан.

Об этом сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, передает телеканал "112 Украина".

По данным источника, гражданин США белорусского происхождения Миллиан говорил о связи Трампа с Россией некоему человеку, который позже передал информацию бывшему сотруднику британской разведки Кристоферу Стилу.

Издание отмечает, что Миллиан мог и не знать о том, что человек, которому он рассказывает эту информацию, связан с сотрудниками британской разведки.

Как сообщалось, в незасекреченной версии доклада о вмешательстве России в выборы США, идет речь о том, что Президент России Владимир Путин распорядился организовать в 2016 году "кампанию влияния", направленную на выборы президента США с целью подрыва демократического процесса и порочащую кандидата от демократов Хиллари Клинтон.

Позже телеканал CNN cообщил, что в двухстраничном приложении к докладу разведки США о "вмешательстве" России в процесс выборов президента спецслужба также представила засекреченные документы, согласно которым у российских спецслужб есть компромат на Трампа. Он включает как личные данные, так и финансовую документацию. Кроме того, издание Buzzfeed опубликовало 35-страничный доклад с якобы собранным российскими спецслужбами компроматом на избранного президента США. Трам назвал доклад фейком, а его публикацию — "политической охотой на ведьм".