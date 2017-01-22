СМИ узнали, как Обама провел первый день после окончания президентства

Обама утром приехал в спортклуб, который находится в штате Калифорния

44-й президент США Барак Обама, срок полномочий которого истек 20 января, в первый день в качестве рядового гражданина, отправился на площадку для гольфа. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Обама утром приехал в спортклуб, который находится в штате Калифорния недалеко от места, где экс-президент остановился со своей супругой Мишель. Для игры в гольф Обама выбрал 18-луночное поле мирового класса Porcupine Creek Golf Club, которое считается одним из лучших в штате. Все это время неподалеку от бывшего главы государства находились несколько сотрудников службы безопасности.

Владельцем гольф-поля является миллиардер Ларри Эллисон, глава корпорации Oracle. И для того, чтобы стать членом клуба, необходимо приглашение.

Издание напоминает, что Обама уже дважды был замечен за игрой в гольф в этом клубе.