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СМИ узнали, как Обама провел первый день после окончания президентства http://www.segodnya.ua/img/article/7905/48_main.1485067823.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7905/48_tn.1485067823.jpg Мир Обама утром приехал в спортклуб, который находится в штате Калифорния

СМИ узнали, как Обама провел первый день после окончания президентства

Сегодня, 08:50

Обама утром приехал в спортклуб, который находится в штате Калифорния

Барак Обама. Фото: AFP
Барак Обама. Фото: AFP

44-й президент США Барак Обама, срок полномочий которого истек 20 января, в первый день в качестве рядового гражданина, отправился на площадку для гольфа. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Обама утром приехал в спортклуб, который находится в штате Калифорния недалеко от места, где экс-президент остановился со своей супругой Мишель. Для игры в гольф Обама выбрал 18-луночное поле мирового класса Porcupine Creek Golf Club, которое считается одним из лучших в штате. Все это время неподалеку от бывшего главы государства находились несколько сотрудников службы безопасности.

Владельцем гольф-поля является миллиардер Ларри Эллисон, глава корпорации Oracle. И для того, чтобы стать членом клуба, необходимо приглашение.

Издание напоминает, что Обама уже дважды был замечен за игрой в гольф в этом клубе.
США, Обама, гольф, калифорния, мишель, президент США

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