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СМИ узнали новый важный факт об убийце российского посла в Турции http://www.segodnya.ua/img/article/7854/93_main.1483524107.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7854/93_tn.1483524107.jpg Мир 22-летний полицейский начал собирать информацию о своей жертве еще в октябре прошлого года

СМИ узнали новый важный факт об убийце российского посла в Турции

Сегодня, 11:57

22-летний полицейский начал собирать информацию о своей жертве еще в октябре прошлого года

Убийство посла РФ. Фото: AFP
Убийство посла РФ. Фото: AFP

Убийца посла РФ в Турции Андрея Карлова 22-летний полицейский Мевлют Мерт Алтынташ еще в октябре собирал информацию о российском дипломате и просматривал видео с его участием, пишет агентство Anadolu.

"В ходе расследования убийства посла России в Анкаре Андрея Карлова выяснилось, что через компьютер адвоката Серкана О. (бывший сосед по комнате убийцы Мевлюта Мерта Алтынташа) еще в октябре 2016 года собиралась информация о действиях российского дипломата", – говорится в сообщении.

По информации агентства, эксперты, изучив данные компьютера адвоката, выяснили, что в октябре пользователь неоднократно задавал в интернет поиск данных о Карлове, в том числе просматривались видео с участием российского дипломата.

Кроме того, следователи пытаются выяснить, с кем именно в это время встречался убийца.

В рамках расследования покушения на посла России задержаны девять человек, отмечается в сообщении. Координация расследования дела Карлова проводится под руководством заместителя генпрокурора Анкары Неджипа Джема Ишчимена.

Нападение на Карлова произошло 19 декабря в Анкаре во время открытия фотовыставки. По данным МВД Турции, в российского дипломата стрелял 22-летний полицейский Мевлют Мерт Алтынташ. Он убил Карлова несколькими выстрелами из пистолета, объяснив свои действия недовольством политикой России в Сирии. В результате атаки пострадали еще два человека. Напавший был уничтожен спецназом. МИД РФ квалифицировал нападение как теракт. Карлову посмертно присвоено звание Героя России.
россия, Турция, убийца, посол, карлов

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Источник:

Интерфакс-Украина

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