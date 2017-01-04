СМИ узнали новый важный факт об убийце российского посла в Турции
22-летний полицейский начал собирать информацию о своей жертве еще в октябре прошлого года
Убийца посла РФ в Турции Андрея Карлова 22-летний полицейский Мевлют Мерт Алтынташ еще в октябре собирал информацию о российском дипломате и просматривал видео с его участием, пишет агентство Anadolu.
"В ходе расследования убийства посла России в Анкаре Андрея Карлова выяснилось, что через компьютер адвоката Серкана О. (бывший сосед по комнате убийцы Мевлюта Мерта Алтынташа) еще в октябре 2016 года собиралась информация о действиях российского дипломата", – говорится в сообщении.
По информации агентства, эксперты, изучив данные компьютера адвоката, выяснили, что в октябре пользователь неоднократно задавал в интернет поиск данных о Карлове, в том числе просматривались видео с участием российского дипломата.
Кроме того, следователи пытаются выяснить, с кем именно в это время встречался убийца.
В рамках расследования покушения на посла России задержаны девять человек, отмечается в сообщении. Координация расследования дела Карлова проводится под руководством заместителя генпрокурора Анкары Неджипа Джема Ишчимена.
Нападение на Карлова произошло 19 декабря в Анкаре во время открытия фотовыставки. По данным МВД Турции, в российского дипломата стрелял 22-летний полицейский Мевлют Мерт Алтынташ. Он убил Карлова несколькими выстрелами из пистолета, объяснив свои действия недовольством политикой России в Сирии. В результате атаки пострадали еще два человека. Напавший был уничтожен спецназом. МИД РФ квалифицировал нападение как теракт. Карлову посмертно присвоено звание Героя России.
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