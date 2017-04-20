СМИ узнали, с помощью кого Путин влиял на выборы в США

Сегодня, 08:42

План по вмешательству в выборы в США был разработан в российском институте, который контролирует Путин

Владимир Путин. Фото: AFP
Владимир Путин. Фото: AFP

Работа над планом пропагандистской кампании по вмешательству в выборы президента США, велась в Российском институте стратегических исследований (РИСИ), который контролируется президентом России Владимиром Путиным. По информации американских спецслужб, в РИСИ были созданы два документа с предложениями по пропагандистской деятельности в связи с выборами президента США. Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на агентство Reuters, со ссылкой на три действующих и четыре бывших американских чиновника.

Первый документ был подготовлен в июне 2016 года. Согласно ему предлагалось запустить в соцсетях и подконтрольных правительству РФ международных СМИ кампанию, которая должна была побудить американских избирателей голосовать за кандидата с более мягкой политикой в отношении России. Этот документ был продолжением кампании, начатой еще в марте. В октябре был разработан еще один документ. Его авторы предположили, что на выборах победит кандидат от демократов Хиллари Клинтон, и предложили вместо кампании в поддержку республиканца Дональда Трампа сконцентрироваться на сообщениях о возможных подтасовках на выборах и дискредитации Клинтон.

Оба документа не были адресованы конкретным людям или ведомствам и распространялись "на высших уровнях" российской власти. В распоряжение американских спецслужб они попали уже после выборов. В кампании участвовали подконтрольные России телеканал RT, агентство Sputnik и другие СМИ, которые получили указание в позитивном ключе рассказывать о кампании Трампа.

Именно разработанные в РИСИ документы стали для администрации Барака Обамы главным доводом в пользу того, что за пропагандисткой кампанией и серией кибератак, целью которых было повлиять на исход выборов в США, стоит Россия, отмечается в сообщении Reuters.

"Путин все это время преследовал такую цель (повлиять на исход выборов) и именно он попросил институт разработать "дорожную карту", – сказал агентству на правах анонимности бывший сотрудник в разведывательных органах США.

Сообщается, что РИСИ возглавляет бывший сотрудник российской разведки, который был назначен непосредственно Кремлем.

Собеседники издания отказались сообщить, каким образом разведке США удалось получить документы. В разведывательных органах США отказались от комментариев по этому вопросу.

В RT на запрос Reuters не ответили, а представитель агентства Sputnik назвал сообщения источников агентства "абсолютной ложью".

Напомним, американская разведка опубликовала доклад о "вмешательстве" России в президентские выборы в США. По данным глава Национальной разведки США, в ходе американской кампании Россия решила, что с Трампом "будет легче вести дела", так как он бизнесмен.
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