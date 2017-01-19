Смоделированы последствия убийства Трампа на инаугурации

На случай непредвиденных ситуаций в США выбирается так называемый "дежурный преемник"

Телеканал CNN показал репортаж, в котором смоделировал последствия убийства избранного президента США Дональда Трампа во время инаугурации.

Репортер Брайан Тодд (Brian Todd) взял за основу сценарий покушения на Трампа, вице-президента и высших лиц Конгресса.

По его словам, согласно Конституции США, если глава государства и вице-президент будут убиты или по какой-то причине не смогут исполнять свои обязанности, то их заменит спикер палаты представителей. Если во время покушения пострадает и он, то пост достанется временному президенту Сената, а затем министрам, начиная с госсекретаря.

Тодд также отметил, что во время инаугурации Трампа свои полномочия уже сложат министры действующего президента Барака Обамы, включая госсекретаря Джона Керри. Однако его вероятный преемник Рекс Тиллерсон пока не утвержден в должности сенатом, поэтому его обязанности временно будет исполнять заместитель госсекретаря по политическим вопросам Том Шеннон, представитель администрации Обамы.

Журналист напомнил, что, на случай непредвиденных ситуаций в США выбирается так называемый "дежурный преемник" — один из министров, который не присутствует на инаугурации и находится под охраной в отдаленном месте.

Церемония инаугурации Трампа состоится в пятницу, 20 января. Среди гостей будет и 91-летний житель штата Нью-Джерси Гарольд Смик-младший, для которого мероприятие станет 18-м по счету.