Смоленская катастрофа: Польша подаст в Гаагу жалобу против России

Сегодня, 21:51

Польша намерена подать в Гаагский суд иск против России, связанный с авиакатастрофой под Смоленском

Польша подаст в Гаагу жалобу против России
Польша подаст в Гаагу жалобу против России

Правительство Польши планирует привлечь Россию к ответственности в Международном уголовном суде (МУС) в Гааге из-за отказа Москвы передать Польше обломки самолета Ту-154, потерпевшего крушение под Смоленском в 2010 году, сообщает в среду агентство "Ассошиэйтед пресс".

По словам главы польского МИД Витольда Ващиковского, в настоящий момент Польша готовит исковое заявление, которое в ближайшем времени будет передано в суд.

Российская сторона ранее неоднократно подчеркивала, что пока не может предоставить Варшаве обломки самолета из-за продолжающихся следственных действий.

"В отношении передачи польской стороне обломков самолета – нет смысла в очередной раз объяснять, почему обломки необходимы российским следователям, пока в России идут следственные действия", – говорилось в комментарии, размещенном 28 декабря прошлого года на сайте посольства РФ в Варшаве.

Самолет польских ВВС Ту-154 разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года. На его борту находилась официальная польская делегация во главе с президентом Лехом Качиньским, которая летела в Катынь для участия в мемориальных мероприятиях. Погибли 96 человек – 88 пассажиров и восемь членов экипажа. В списке погибших Качиньский и его супруга Мария, а также руководители более чем десятка ключевых госструктур, члены парламента, включая двух вице-спикеров сейма и вице-спикера сената, известные в Польше общественные и религиозные деятели.
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Источник:

УНИАН

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