Смоленская катастрофа: у контрразведки Польши есть сверхсекретное заявление

Глава Службы военной контрразведки Польши Петр Бончек сказал, что в деле Смоленской катастрофы 10 апреля 2010 года в прокуратуру направлены новые заявления. При этом он отметил, что он не может предоставить более подробной информации на эту тему, передает Польское радио.

"Заявление является сверхсекретным и касается организации визита в Смоленск. Оно содержит также информацию о контактах и сотрудничестве Службы военной контрразведки с Федеральной службой безопасности. Завтра должно состояться слушание экс-премьера Польши Дональда Туска в этом деле", – напомнил собеседник издания.

Бончек подчеркнул, что важнейшими являются вопросы о деятельности служб перед визитом, его безопасность, принятые меры, а также действия службы после 10 апреля 2010 года до осени 2015 года.

"Можно с уверенностью утверждать, что период после 10 апреля был поворотным моментом в деятельности Службы военной контрразведки. Если раньше контакты с ФСБ были служебными и дипломатическими, то после 10 апреля они превратились в сотрудничество, напоминающее союз", – добавил он.

"Есть служба (ФСБ – Ред.), в которую входят бывшие сотрудники НКВД, КГБ и которые имеют поддержку всей администрации России, а с другой стороны – Службу военной контрразведки, которая пытается расширить сотрудничество с ФСБ любой ценой", – сказал Бочек.

Также он признал, что многие экспертизы, проведенные в течение предыдущих лет, показали, что при организации полета в Смоленск произошли нарушения не только со стороны Бюро правительственной охраны и Министерства иностранных дел, но также и Службы военной контрразведки Польши.

Ранее в подкомиссии по расследованию Смоленской катастрофы заявили, что Ту-154М начал распадаться еще в воздухе, прежде чем он врезался в землю.