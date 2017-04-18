Смоленская катастрофа: у контрразведки Польши есть сверхсекретное заявление

Сегодня, 22:06

Заявление является сверхсекретным и касается организации визита в Смоленск

СВК направила прокуратуре сверхсекретное заявление по делу Смоленской катастрофы. Фото: wikimedia.org
СВК направила прокуратуре сверхсекретное заявление по делу Смоленской катастрофы. Фото: wikimedia.org

Глава Службы военной контрразведки Польши Петр Бончек сказал, что в деле Смоленской катастрофы 10 апреля 2010 года в прокуратуру направлены новые заявления. При этом он отметил, что он не может предоставить более подробной информации на эту тему, передает Польское радио.

"Заявление является сверхсекретным и касается организации визита в Смоленск. Оно содержит также информацию о контактах и сотрудничестве Службы военной контрразведки с Федеральной службой безопасности. Завтра должно состояться слушание экс-премьера Польши Дональда Туска в этом деле", – напомнил собеседник издания.

Бончек подчеркнул, что важнейшими являются вопросы о деятельности служб перед визитом, его безопасность, принятые меры, а также действия службы после 10 апреля 2010 года до осени 2015 года.

"Можно с уверенностью утверждать, что период после 10 апреля был поворотным моментом в деятельности Службы военной контрразведки. Если раньше контакты с ФСБ были служебными и дипломатическими, то после 10 апреля они превратились в сотрудничество, напоминающее союз", – добавил он.

"Есть служба (ФСБ – Ред.), в которую входят бывшие сотрудники НКВД, КГБ и которые имеют поддержку всей администрации России, а с другой стороны – Службу военной контрразведки, которая пытается расширить сотрудничество с ФСБ любой ценой", – сказал Бочек.

Также он признал, что многие экспертизы, проведенные в течение предыдущих лет, показали, что при организации полета в Смоленск произошли нарушения не только со стороны Бюро правительственной охраны и Министерства иностранных дел, но также и Службы военной контрразведки Польши.

Ранее в подкомиссии по расследованию Смоленской катастрофы заявили, что Ту-154М начал распадаться еще в воздухе, прежде чем он врезался в землю.
Польша, смоленская катастрофа

Вы сейчас просматриваете новость "Смоленская катастрофа: у контрразведки Польши есть сверхсекретное заявление". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Самолет распался еще в воздухе. Фото: ТАСС

В Польше огласили важную деталь по Смоленской катастрофе

10 Апреля, 13:14

Комиссия проанализировала переговоры пилотов перед падением самолета и сделала вывод

Мир

Польша подаст в Гаагу жалобу против России

Смоленская катастрофа: Польша подаст в Гаагу жалобу против России

1 Февраля, 21:51

Польша намерена подать в Гаагский суд иск против России, связанный с авиакатастрофой под Смоленском

Мир

Место крушения самолета Качиньского. Фото: wikipedia

В Польше воспроизвели последние секунды полета самолета Качиньского

23 Ноября 2016, 13:17

Несколько десятков экспертов в течение более 3,5 лет работали над 20-минутной симуляцией крушения самолета

Мир

Лех Качинський. Фото: AFP

Останки польского президента Леха Качиньского эксгумируют для экспертизы

7 Ноября 2016, 17:08

Повторное изучение останков президента Польши, погибшего в авиакатастрофе под Смоленском, займет четыре дня

Мир

Фото: ТАСС

ФСБ могла быть причастна к Смоленской катастрофе – СМИ

30 Октября 2016, 09:58

Спецслужба могла использовать взрывчатку

Мир

Авиакатастрофа под Смоленском, 10 апреля 2010 год. Фото: "ТАСС"

Польша заявила о новых фальсификациях со стороны РФ по делу о Смоленской трагедии

22 Октября 2016, 19:58

На заседании комитета по обороне была показана видеозапись разговора премьер-министров Владимира Путина и Дональда Туска на месте аварии

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования