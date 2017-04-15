Снова прольется кровь: немецкое издание получило письмо с угрозами

Сегодня, 10:28

Неизвестные пригрозили новыми нападениями 22 апреля

Немецкое издание Tagesspiegel получило письмо с угрозами. Фото: AFP
Немецкое издание Tagesspiegel получило письмо с угрозами. Фото: AFP

Немецкое издание Tagesspiegel получило письмо с угрозами, в котором написано, что 22 апреля в стране снова прольется кровь. Сейчас письмо изучают немецкие спецслужбы, передает ТСН.

В этот день в Кельне должны пройти демонстрации против партийного съезда евроскептиков "Альтернатива для Германии". Правоохранители серьезно относятся к таким предупреждениям.

"Мы должны все воспринимать всерьез, поскольку у нас нет следа дортмундского преступника", – сообщили в спецслужбах.

Напомним, перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов в Дортмунде "Боруссия" – "Монако" произошел взрыв возле автобуса немецкой команды. По данным полиции, было три взрыва.

Пострадал защитник "Боруссии" Марк Бартра, который получил ранение осколком стекла. Футболист уже выписан из больницы.

Полиция арестовала одного подозреваемого.
Германия, письмо, угрозы, Боруссия Дортмунд, издание

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