Соцопрос показал неутешительные перспективы для Ле Пен на президентских выборах во Франции

Сегодня, 12:48

Как отмечается, во втором туре президентских выборов Ле Пен проигрывает и Фийону, и Макрону

Марин Ле Пен, фото AFP
Марин Ле Пен, фото AFP

Глава французской ультраправой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен сохраняет лидерство среди других кандидатов в президенты в первом туре, однако проигрывает при любых раскладах во втором.

Таковы данные опроса центров Kantar-Sofres-Onepoint для изданий Le Figaro, RTL и LCI.

Лидерство в первом туре выборов удерживает глава ультраправых Марин Ле Пен – за нее готовы проголосовать 25% избирателей. Второе место с 22% предсказывают кандидату правых Франсуа Фийону. Третье место с результатом 21% — у бывшего министра экономики Эммануэля Макрона.

Кандидат от социалистов Бенуа Амон может рассчитывать на 15%.

В то же время во втором туре Ле Пен проигрывает и Фийону, и Макрону. В частности, если ее соперником будет бывший премьер, то лидер ультраправых может претендовать на 40 %, а Фийон – на 60%.

В паре же Ле Пен – Макрон, последний побеждает с 65% против 35%. Также Макрон может победить, если его соперником во втором туре будет Фийон с результатом 58% против 42%.

Ранее агентство Bloomberg писало, что шансы Ле Пен победить на президентских выборах во Франции растут.
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Источник:

Украинская правда

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