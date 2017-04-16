Соцсети взбудоражил танственный чемоданчик на пасхальном Фото Путина

В Интернете высмеяли подозрительного мужчину с чемоданом, предположив, что в нем могут быть запасные свечи

Пользователей сети удивил подозрительный мужчина с неким черным чемоданчиком во время пасхального приветствия россиян, что было запечатлено на фото. Соответствующий кадр опубликовала российская журналистка Ольга Романова на своей странице в Facebook.

Во время пасхального приветствия президента России Владимира Путина, вместе с которым присутствовали премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и мэ Москвы Сергей Собянин, рядом с вип-трибуной был замечен некий молодой человек с подозрительным черным чемоданчиком в руке. Пользоватеели сети предположили, что это мог быть один из тлохранителей кого-то из троицы политиков.

В свою очередь данный саквояж вызвал бюрю предположений в комментариях под фото, что в нем могло быть. Некоторые предполагали, что там могла быть запасные свечи либо вообще боярышник.

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