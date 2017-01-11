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Содержание Брейвика в тюрьме ежегодно обходится Норвегии в полмиллиона евро http://www.segodnya.ua/img/article/7873/18_main.1484146406.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7873/18_tn.1484146406.jpg Мир Норвежский суд начал рассмотрение апелляции правительства на предыдущее судебное решение о том, что права Брейвика были нарушены

Содержание Брейвика в тюрьме ежегодно обходится Норвегии в полмиллиона евро

Сегодня, 16:30

Норвежский суд начал рассмотрение апелляции правительства на предыдущее судебное решение о том, что права Брейвика были нарушены

Брейвик. Фото: AFP
Брейвик. Фото: AFP

Содержание террориста Андерса Брейвика в тюрьме обходится Норвегии более чем в полмиллиона евро в год. Об этом заявил генеральный прокурор Норвегии Фредрик Сейерстед в суде, сообщает NRK.no.

"Нужно около 5 миллионов крон (550 тысяч евро) в год, чтобы обеспечить в отделении, где его удерживают, высокий уровень охраны", – сказал он.

Напомним, норвежский суд начал рассмотрение апелляции правительства на предыдущее судебное решение о том, что права убийцы Андерса Брейвика были нарушены, когда его поместили в одиночную камеру и ограничили передвижения.

Как известно, Брейвик является организатором и исполнителем теракта в Осло в 2011 году, в результате которого погибли 77 человек, а 151 получили ранения.

В 2012 году Брейвика приговорили к 21 году лишения свободы с правом продления тюремного срока неограниченное количество раз.
Норвегия, суд, убийца, тюрьма, брейвик

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Источник:

Украинская правда

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