Солдат Росгвардии упал на рельсы в метро Москвы

В результате падения боец получил ушибы и травмы, неопасные для жизни

На станции московского метро "Проспект Мира" на рельсы упал солдат Росгвардии, сообщает источник в правоохранительных органах российской столицы.

"Упавшим на пути является солдат по призыву Росгвардии, сотрудники которой осуществляют патрулирование станций Московского метрополитена вместе с полицией. Боец получил в результате падения ушибы и травмы, неопасные для жизни, он направлен в медицинское учреждение", — сказал источник.

Из-за инцидента техникам пришлось снимать напряжение с контактного рельса, чтобы поднять потерпевшего на платформу. Движение поездов по кольцевой линии осуществлялось с задержками, однако было быстро восстановлено.