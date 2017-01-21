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Солдат Росгвардии упал на рельсы в метро Москвы http://www.segodnya.ua/img/article/7904/80_main.1485010437.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7904/80_tn.1485010437.jpg Мир В результате падения боец получил ушибы и травмы, неопасные для жизни

Солдат Росгвардии упал на рельсы в метро Москвы

Сегодня, 16:57

В результате падения боец получил ушибы и травмы, неопасные для жизни

Солдат Росгвардии упал на рельсы в метро Москвы. Фото: ТАСС
Солдат Росгвардии упал на рельсы в метро Москвы. Фото: ТАСС

На станции московского метро "Проспект Мира" на рельсы упал солдат Росгвардии, сообщает источник в правоохранительных органах российской столицы.

"Упавшим на пути является солдат по призыву Росгвардии, сотрудники которой осуществляют патрулирование станций Московского метрополитена вместе с полицией. Боец получил в результате падения ушибы и травмы, неопасные для жизни, он направлен в медицинское учреждение", — сказал источник.

Из-за инцидента техникам пришлось снимать напряжение с контактного рельса, чтобы поднять потерпевшего на платформу. Движение поездов по кольцевой линии осуществлялось с задержками, однако было быстро восстановлено.
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