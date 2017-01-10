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Соперник "Шахтера" по Лиге Европы крушит всех в Испании http://www.segodnya.ua/img/article/7867/1_main.1484029458.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7867/1_tn.1484029458.jpg Мир Обзор еврочемпионатов: показав мадридской публике четыре "Золотых мяча", Роналду прошелся по команде Кравца

Соперник "Шахтера" по Лиге Европы крушит всех в Испании

Сегодня, 08:23

Обзор еврочемпионатов: показав мадридской публике четыре "Золотых мяча", Роналду прошелся
по команде Кравца

Одной из самых успешных команд нового года стала &quot;Сельта&quot;. Фото celtavigo.net
Одной из самых успешных команд нового года стала "Сельта". Фото celtavigo.net

Если футбольный чемпионат Украины на каникулах до 25 февраля, то в более теплых Англии, Испании и Италии игры идут полным ходом. Хотя и там есть исключения. Так стадион "Пескары" вчера занесло снегом, и ее матч с "Фиорентиной" отменили.

Одной из самых успешных команд нового года стала "Сельта". Соперник "Шахтера" по 1/16 Лиги Европы в 2017-м куда круче той же "Барсы"! У каталонцев — ничья+поражение. У "кельтов" — две победы. После разгрома 4:1, учиненного на выезде "Валенсии", команда из Виго дома разобрались с "Малагой" — 3:1. Три мяча от "Сельты" пропустил не Бойко — украинец засел на банку у "анчоусов", как только поправил здоровье Камени. Вот ему-то и забил свой 11-й гол в Примере Аспас, догнав по этому показателю самого Роналду. А ведь Яго еще и ассист на свой счет записал, утвердив себя в роли главной угрозы для "горняков" в февральских играх Лиги Европы.

Роналду же, показав 71 184 зрителям "Сантьяго Бернабеу" обновленную коллекцию из четырех "Золотых мячей", расписался в воротах "Гранады" — 5:0! Наш Кравец мог размочить эту "ямайку", но не реализовал выход один на один с Навасом.

А в Англии 1/32 Кубка страны принесла сенсацию. "Ливерпуль" дома не справился с клубом четвертого дивизиона "Плимутом" (0:0). Их ждет переигровка. Бразильского же хава мерсисайдцев Фирмино постигло еще одно разочарование. Пока Роберто не было дома, грабители вынесли из его дома украшений и других вещей на 80 тыс евро (в неделю он получает 115 тыс.). Шокированного футболиста и его семью "Ливер" перевез в гостиницу.
чемпионат Испании, чемпионат Италии, Кубок Англии, Сельта

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Автор:

Юрков Богдан

Источник:

Сегодня|Спорт

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