Соперник "Шахтера" по Лиге Европы крушит всех в Испании

Если футбольный чемпионат Украины на каникулах до 25 февраля, то в более теплых Англии, Испании и Италии игры идут полным ходом. Хотя и там есть исключения. Так стадион "Пескары" вчера занесло снегом, и ее матч с "Фиорентиной" отменили.

Одной из самых успешных команд нового года стала "Сельта". Соперник "Шахтера" по 1/16 Лиги Европы в 2017-м куда круче той же "Барсы"! У каталонцев — ничья+поражение. У "кельтов" — две победы. После разгрома 4:1, учиненного на выезде "Валенсии", команда из Виго дома разобрались с "Малагой" — 3:1. Три мяча от "Сельты" пропустил не Бойко — украинец засел на банку у "анчоусов", как только поправил здоровье Камени. Вот ему-то и забил свой 11-й гол в Примере Аспас, догнав по этому показателю самого Роналду. А ведь Яго еще и ассист на свой счет записал, утвердив себя в роли главной угрозы для "горняков" в февральских играх Лиги Европы.

Роналду же, показав 71 184 зрителям "Сантьяго Бернабеу" обновленную коллекцию из четырех "Золотых мячей", расписался в воротах "Гранады" — 5:0! Наш Кравец мог размочить эту "ямайку", но не реализовал выход один на один с Навасом.

А в Англии 1/32 Кубка страны принесла сенсацию. "Ливерпуль" дома не справился с клубом четвертого дивизиона "Плимутом" (0:0). Их ждет переигровка. Бразильского же хава мерсисайдцев Фирмино постигло еще одно разочарование. Пока Роберто не было дома, грабители вынесли из его дома украшений и других вещей на 80 тыс евро (в неделю он получает 115 тыс.). Шокированного футболиста и его семью "Ливер" перевез в гостиницу.