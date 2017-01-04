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Соперник "Шахтера" по Лиге Европы наделал шуму в Кубке Испании http://www.segodnya.ua/img/article/7854/67_main.1483519100.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7854/67_tn.1483519100.jpg Мир "Сельта" на выезде разгромила "Валенсию" в 1/8 финала Кубка Испании

Соперник "Шахтера" по Лиге Европы наделал шуму в Кубке Испании

Сегодня, 10:45

"Сельта" на выезде разгромила "Валенсию" в 1/8 финала Кубка Испании

&quot;Валенсия&quot; - &quot;Сельта&quot; - 1:4. Фото celtavigo.net
"Валенсия" - "Сельта" - 1:4. Фото celtavigo.net

"Сельта" одержала крупную победу над "Валенсией" в первом матче 1/8 финала Кубка Испании по футболу.

Матч, прошедший во вторник в Валенсии, завершился победой гостей со счетом 4:1. Голами в составе победителей отметились Яго Аспас (3-я минута с пенальти), Тео Бонгонда (14), Даниэль Васс (18) и Йон Гвидетти (75). У "Валенсии" на 58-й минуте с пенальти отличился Даниэль Парехо. Ответный матч состоится 12 января.

Напомним, что "Сельта" – соперник "Шахтера" по плей-офф Лиги Европы. Первый матч 1/16 финала"Сельта" – "Шахтер" пройдет 16 февраля.

В еще одной встрече 1/8 финала "Эйбар" в гостях разгромил "Осасуну" – 3:0. Голы забивали Нано (28-я минута), Бебе (75) и Адриан Гонсалес (90). Ответный матч у этой пары также пройдет 12 января.
Валенсия, чемпионат Испании, кубок Испании, Сельта, Яго Аспас

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Источники:

Сегодня|Спорт, РСпорт

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