Соперник "Шахтера" по Лиге Европы расстался с полузащитником

Полузащитник испанской "Сельты" Хосе Наранхо продолжит карьеру в элитном дивизионе Бельгии.

Стоит отметить, что 22-летний вингер присоединился к "кельтам" летом 2016 года, перебравшись из "Химнастика". В составе последнего в сезоне 2015/2016 он отыграл во всех турнирах 38 матчей, отметившись 16 голами и 5 ассистами.

Как сообщает официальный сайт "Генка", Наранхо поставил свою подпись под личным контрактом, который рассчитан на 3,5 года.

Финансовые детали сделки не разглашаются, однако, по информации портала Transfermarkt, приобретение испанца обошлось бельгийскому клубу в 1,8 млн евро.

В текущем сезоне Наранхо отыграл за "Сельту" во всех турнирах только 3 поединка.