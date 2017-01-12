Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Мировые новости
Соперник "Шахтера" по Лиге Европы без проблем вышел в 1/4 финала Кубка Испании http://www.segodnya.ua/img/article/7878/23_main.1484255349.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7878/23_tn.1484255349.jpg Мир "Сельта" за два матча забила "Валенсии" шесть голов

Соперник "Шахтера" по Лиге Европы без проблем вышел в 1/4 финала Кубка Испании

Сегодня, 23:09

"Сельта" за два матча забила "Валенсии" шесть голов

Фото celtavigo.net
Фото celtavigo.net

"Сельта", с которой предстоит встретиться донецкому "Шахтеру" в 1/16 финала Лиги Европы, без проблем вышла в четвертьфинал Кубка Испании.

В ответном матче 1/8 финала "кельты" на своем поле обыграли некогда грозную "Валенсию" – 2:1.

Забитыми голами в составе "Сельты" отметились Джузеппе Росси и Пионе Систо, у "летучих мышей" забивал Винисиус Араужо.

По сумме двух встреч "Сельта" обыграла "Валенсию" с достаточно крупным счетом – 6:2.

Ранее в четвертьфинал вышли "Атлетико", "Алавес", "Алькоркон", "Реал Сосьедад", "Барселона" и "Эйбар".
футбол, Валенсия, кубок Испании, Сельта

Вы сейчас просматриваете новость "Соперник "Шахтера" по Лиге Европы без проблем вышел в 1/4 финала Кубка Испании". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Хосе Наранхо. Фото ФК "Генк"

Соперник "Шахтера" по Лиге Европы расстался с полузащитником

Вчера, 11:34

Хосе Наранхо подписал контракт с "Генком"

Мир

Одной из самых успешных команд нового года стала "Сельта". Фото celtavigo.net

Соперник "Шахтера" по Лиге Европы крушит всех в Испании

10 Января, 08:23

Обзор еврочемпионатов: показав мадридской публике четыре "Золотых мяча", Роналду прошелся по команде Кравца

Футбол

Стадион Металлист

"Шахтер" сыграет с "Сельтой" в Харькове 23 февраля - Светличная

9 Января, 16:47

Город поможет провести в 2017 году много ярких спортивных событий

Мир

"Валенсия" - "Сельта" - 1:4. Фото celtavigo.net

Соперник "Шахтера" по Лиге Европы наделал шуму в Кубке Испании

4 Января, 10:45

"Сельта" на выезде разгромила "Валенсию" в 1/8 финала Кубка Испании

Мир

"Барса" прошла в следующий раунд турнира. Фото AFP

"Барселона" вышла в четвертьфинал Кубка Испании

Сегодня, 00:18

Каталонцы по сумме двух матчей обыграли "Атлетик"

Мир

Фото twitter

Игроки "Атлетика" и "Барселоны" поддержали больного раком футболиста

6 Января, 12:45

21-летний защитник успешно перенес операцию по поводу рака яичек

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.