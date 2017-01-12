Соперник "Шахтера" по Лиге Европы без проблем вышел в 1/4 финала Кубка Испании

"Сельта" за два матча забила "Валенсии" шесть голов

"Сельта", с которой предстоит встретиться донецкому "Шахтеру" в 1/16 финала Лиги Европы, без проблем вышла в четвертьфинал Кубка Испании.

В ответном матче 1/8 финала "кельты" на своем поле обыграли некогда грозную "Валенсию" – 2:1.

Забитыми голами в составе "Сельты" отметились Джузеппе Росси и Пионе Систо, у "летучих мышей" забивал Винисиус Араужо.

По сумме двух встреч "Сельта" обыграла "Валенсию" с достаточно крупным счетом – 6:2.

Ранее в четвертьфинал вышли "Атлетико", "Алавес", "Алькоркон", "Реал Сосьедад", "Барселона" и "Эйбар".