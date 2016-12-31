Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Мировые новости
Сорос рассказал, как Путин взял ЕС в "осаду" http://www.segodnya.ua/img/article/7849/57_main.1483193772.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7849/57_tn.1483193772.jpg Мир Российский лидер нашел самый действенный способ борьбы с Западом, благодаря которому он стал влиять на важные политические процессы

Сорос рассказал, как Путин взял ЕС в "осаду"

Сегодня, 16:17

Российский лидер нашел самый действенный способ борьбы с Западом, благодаря которому он стал влиять на важные политические процессы

Владимир Путин. Фото: ТАСС
Владимир Путин. Фото: ТАСС

Над Европой повисла угроза попасть под влияние президент РФ Владимира Путина, а в 2017 году под "кремлевский удар" могут попасть выборы в европейских государствах. Об этом написал в своей статье американский финансист, филантроп и миллиардер Джордж Сорос, передает Европейская правда.

По его словам, в последние годы Путин нашел самый действенный способ влиять на Запад, благодаря которому он стал влиять на важные политические процессы.

"Меня особенно беспокоит судьба ЕС, над которым нависла угроза попасть под влияние президента России Владимира Путина, чья концепция управления несовместима с концепцией открытого общества. Путин не является пассивным выгодоприобретателем при таком развития событий. Он много работал, чтобы эти события создать. Он понял слабую сторону своего режима: тот способен эксплуатировать природные ресурсы, но неспособен генерировать экономический рост. Он почувствовал угрозу "цветных революций в Грузии, Украине и других местах. Сначала он попытался взять под контроль контролировать социальные медиа. А затем сделал блестящий шаг: использовал бизнес-модель социальных медиа для распространения дезинформации и фейковых новостей, дезориентируя избирателей и дестабилизируя демократические страны. Именно так он помог избраться Трампу", – говорится статье Сороса.

Он отметил, что 2017 год может ознаменоваться неожиданными результатами выборов в европейских государствах, где кремлевская пропаганда поможет пророссийски настроенным кандидатам.

"То же самое, вероятно, случится в европейском избирательном сезоне 2017 года в Нидерландах, Германии и Италии. Во Франции оба ведущие кандидаты близкие к Путину и стремятся умиротворять его. В случае победы любого из них доминирование Путина в Европе станет fait accompli – свершившимся фактом", – пишет миллиардер.

Он выразил надежду, что европейцы поймут, что это несет угрозу их образу жизни и ценностям, на которых был основан ЕС.

В свою очередь ранее сам Владимир Путин заявлял, что хоть он и критиковал Евросоюз, но России не выгоден распад еврозоны и исчезновение евро, потому что 40% российских золотовалютных резервов содержатся в европейской валюте.
Путин, ЕС, сорос, миллиардер, рф, влияние, процессы

Вы сейчас просматриваете новость "Сорос рассказал, как Путин взял ЕС в "осаду"". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Дмитрий Песков. Фото: ТАСС

Если Путин уйдет на пенсию: Песков дал неожиданный ответ о своем будущем

Сегодня, 15:12

Помощник российского лидера "предрек" ему еще долго правление в России

Мир

Дональд Трамп, фото AFP

Трамп назвал решение Путина по американским дипломатам "отличным ходом"

Сегодня, 00:15

Мир

Линдси Грэм анонсировал новые санкции против РФ и лично Путина из-за кибератак, фото Коммерсант

Линдси Грэм анонсировал новые санкции против РФ и лично Путина из-за кибератак

Вчера, 22:32

Американский сенатор убежден, что единственная возможность заставить Россию измениться - вынудить Путина и "путинскую экономику" заплатить за действия страны большую цену

Мир

Владимир Путин. Фото: AFP

Путин одобрил санкции против КНДР

Вчера, 16:20

Пхеньян теперь не сможет получить из России ничего для своей ядерной программы

Политика

Путин в малиновом пиджаке. Фото: скриншот

Кравчук рассказал, как впервые встретил Путина в малиновом пиджаке

Вчера, 16:16

Экс-президент первый раз встретил Путина в Беларуси, но еще не знал, кто это такой

Мир

Владимир Путин. Фото: AFP

Путин официально поздравил Трампа с Новым годом и Рождеством

Вчера, 16:02

Как отмечается в поздравлении, российско-американские отношения остаются важным фактором обеспечения стабильности и безопасности в современном мире

Мир

Путин. Фото: AFP

Путин лично ответил на новые санкции и высылку российских дипломатов из США

Вчера, 14:54

По его словам, жаль, что администрация президента Обамы заканчивает свою работу подобным образом, но Москва не будет вводить ответные меры

Мир

Владимир Путин. Фото: AFP

В 2017 году Путин столкнется с самым опасным вызовом - эксперты

29 Декабря, 16:50

Несмотря на геополитические победы Путина, как отмечают аналитики и журналисты, многие россияне очень опасаются наступающего года

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.