Сорос рассказал, как Путин взял ЕС в "осаду"

Российский лидер нашел самый действенный способ борьбы с Западом, благодаря которому он стал влиять на важные политические процессы

Над Европой повисла угроза попасть под влияние президент РФ Владимира Путина, а в 2017 году под "кремлевский удар" могут попасть выборы в европейских государствах. Об этом написал в своей статье американский финансист, филантроп и миллиардер Джордж Сорос, передает Европейская правда.

По его словам, в последние годы Путин нашел самый действенный способ влиять на Запад, благодаря которому он стал влиять на важные политические процессы.

"Меня особенно беспокоит судьба ЕС, над которым нависла угроза попасть под влияние президента России Владимира Путина, чья концепция управления несовместима с концепцией открытого общества. Путин не является пассивным выгодоприобретателем при таком развития событий. Он много работал, чтобы эти события создать. Он понял слабую сторону своего режима: тот способен эксплуатировать природные ресурсы, но неспособен генерировать экономический рост. Он почувствовал угрозу "цветных революций в Грузии, Украине и других местах. Сначала он попытался взять под контроль контролировать социальные медиа. А затем сделал блестящий шаг: использовал бизнес-модель социальных медиа для распространения дезинформации и фейковых новостей, дезориентируя избирателей и дестабилизируя демократические страны. Именно так он помог избраться Трампу", – говорится статье Сороса.

Он отметил, что 2017 год может ознаменоваться неожиданными результатами выборов в европейских государствах, где кремлевская пропаганда поможет пророссийски настроенным кандидатам.

"То же самое, вероятно, случится в европейском избирательном сезоне 2017 года в Нидерландах, Германии и Италии. Во Франции оба ведущие кандидаты близкие к Путину и стремятся умиротворять его. В случае победы любого из них доминирование Путина в Европе станет fait accompli – свершившимся фактом", – пишет миллиардер.

Он выразил надежду, что европейцы поймут, что это несет угрозу их образу жизни и ценностям, на которых был основан ЕС.

В свою очередь ранее сам Владимир Путин заявлял, что хоть он и критиковал Евросоюз, но России не выгоден распад еврозоны и исчезновение евро, потому что 40% российских золотовалютных резервов содержатся в европейской валюте.