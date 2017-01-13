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Сотни активистов угрожают сорвать инаугурацию Дональда Трампа http://www.segodnya.ua/img/article/7878/50_main.1484291256.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7878/50_tn.1484291256.jpg Мир Правозащитники планируют заблокировать контролько-пропускные пункты

Сотни активистов угрожают сорвать инаугурацию Дональда Трампа

Сегодня, 09:06

Правозащитники планируют заблокировать контролько-пропускные пункты

Дональд Трамп. Фото: AFP
Дональд Трамп. Фото: AFP

Сотни человек угрожают сорвать церемонию инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, которая состоится в Вашингтоне 20 января, сообщило агентство Reuters

Речь идет об активистах общественного объединения DisruptJ20, которое координирует планы своих выступлений с рядом иных организаций, включая движение за права темнокожих Black Lives Matter.

"Мы хотим заблокировать инаугурацию. Мы хотим, чтобы в городе и по всей стране вспыхнул мятеж", – заявил представитель DisruptJ20 Дэвид Торнстон.

По его словам, мобилизовано порядка 300 активистов с целью в день инаугурации парализовать работу 12 контрольно-пропускных пунктов, которые устанавливаются вокруг Капитолийского холма и вдоль маршрута парада по Пенсильвания-авеню.

Как выяснило агентство, власти Вашингтона выдали разрешение на проведение акций протеста 20 января 27 различным группам и организациям. Это в четыре раза больше, чем на инаугурациях предшественников Трампа на посту главы государства.

Как известно, церемония инаугурации пройдет у здания Конгресса на Капитолийском холме. Дональд Трамп принесет присягу со специального возвышения. После этого 45-й президент страны выступит с речью, в которой изложит основные направления своей политики.

По традиции инаугурационная платформа изготавливается с нуля для каждой такой церемонии. В нынешнем году она будет площадью 929 квадратных метров – точно такого же размера, как и на инаугурации Джорджа Буша 20 января 2005 года.

На ней разместятся участники церемонии и более 1600 гостей: покидающий пост президента Барак Обама с членами семьи, вступающий на этот пост Дональд Трамп с семьей, вице- президент Джо Байден и вступающий в эту должность Майкл Пенс, прежние и новые члены кабинета министров, члены обеих палат Конгресса, Верховного суда, бывшие президенты США, члены Комитета начальников штабов, губернаторы штатов и представители дипломатического корпуса. Отдельный помост создается для размещения хора.
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Источник:

ТАСС

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