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Сотни Элвисов приехали в Австралию на свой фестиваль (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7889/88_main.1484650888.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7889/88_tn.1484650888.jpg Мир В этом году шумное мероприятие собрало почти 30 тысяч человек

Сотни Элвисов приехали в Австралию на свой фестиваль (видео)

События на ТК Украина

Сегодня, 19:44

В этом году шумное мероприятие собрало почти 30 тысяч человек


Элвис жив – говорят в Австралии. В стране проходит юбилейный 25 фестиваль Элвиса Пресли. На несколько дней в небольшой город Паркс съезжаются тысячи переодетых королей рок-н-ролла. Они поют, танцуют и играют в регби.

Маленький город Паркс в Австралии к королю рок-н-ролла никакого отношения не имеет. Просто 25 лет назад в тамошнем семейном ресторане устроили вечеринку ко дню рождения Элвиса. И за четверть века – это уже международный фестиваль. В этом году собрал почти 30 тысяч человек.

"В городе говорили: почему мы не можем провести фестиваль Элвиса Пресли или праздновать его день рождения, и неважно, что Элвис не имел ничего общего с Парксом", – говорит Боб Стол, организатор фестиваля.

Фестиваль длится четыре дня. Приталенные костюмы, клеш, парики, грим, очки – все, как у "короля".

Регби – любимая игра австралийцев и обязательная программа фестиваля. Костюмы участников должны быть белые. А борьба между Элвисами разгорается по-настоящему ожесточенная.

Вечером гуляют спокойнее: смотрят фильмы о своем кумире и поют его песни.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".
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Источник:

Программа "События"

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