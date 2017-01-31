Сотни мигрантов пытаются пройти из Сербии в Венгрию по льду реки

Местные жители отмечают, что река, несмотря на лед, продолжает оставаться довольно опасной

Пограничная полиция Венгрии в минувшие выходные предотвратила нелегальный переход границы из Сербии по льду реки Тисы свыше полутысячи мигрантов, сообщило в понедельник Радио и телевидение Сербии (РТС).

Замерзшая от холодов река Тиса в районе сербского села Мартонош неподалеку от КПП "Хоргош" на границе с Венгрией стала одним из мест, где мигранты и контрабандисты нелегально пытаются попасть на территорию Евросоюза. Толщина льда на реке достигает 30 сантиметров, с венгерской стороны отсутствуют заграждения, поэтому местные жители отмечают повышенную активность в селе и присутствие незнакомых автомобилей по ночам.

"Контрабандисты привозят ночью мигрантов, чтобы они, бедняги, переходили по льду, по "мертвой" Тисе, а венгерские пограничники этому препятствуют", — цитирует телеканал главу местного органа самоуправления Геркеля Хорвата.

Местные жители отмечают, что река, несмотря на лед, продолжает оставаться довольно опасной. Кроме того, повышенное присутствие мигрантов в пограничном селе также вызывает озабоченность.

"Как и в 2015 году, они очень организованно находят пустые дома и дачные постройки, проникают внутрь и разводят огонь, чем создают опасность для населения и владельцев собственности", — передает РТК слова координатора муниципалитета Канижа по делам мигрантов Роберта Лацко.

Со своей стороны, пограничная полиция Венгрии отчиталась о предотвращении перехода границы в районе Мартоноша 567 мигрантами в субботу и воскресенье. Телеканал отмечает, что полицейские патрули с венгерской стороны усилены и компенсируют отсутствие ограждений повышенным числом сотрудников.

В воскресенье министр обороны Сербии Зоран Джорджевич и глава МВД Небойша Стефанович сообщили, что объединенные силы армии и полиции Сербии с июля 2016 года предотвратили 20 тысяч попыток мигрантов нелегально перейти границы республики. При этом ежедневно регистрируются свыше 100 человек, которые пытаются проникнуть в страну с территории Болгарии и Македонии.

По данным властей, с начала миграционного кризиса через Сербию с населением в 7 миллионов человек прошло свыше миллиона мигрантов и беженцев из стран Ближнего Востока и Северной Африки.



