Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Мировые новости
Сотрудники нового аппарата Белого дома приступили к исполнению своих обязанностей http://www.segodnya.ua/img/article/7906/96_main.1485133575.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7906/96_tn.1485133575.jpg Мир Пенс принял присягу у двух десятков сотрудников аппарата

Сотрудники нового аппарата Белого дома приступили к исполнению своих обязанностей

Сегодня, 03:15

Пенс принял присягу у двух десятков сотрудников аппарата

Пенс принял присягу у двух десятков сотрудников аппарата, фото AFP
Пенс принял присягу у двух десятков сотрудников аппарата, фото AFP

Ключевые советники президента США Дональда Трампа и сотрудники аппарата Белого дома в воскресенье принесли присягу, официально приступив к исполнению своих обязанностей, сообщают местные телеканалы.

В ходе официальной церемонии, состоявшейся в восточном крыле Белого дома, в присутствии Трампа вице-президент США Майк Пенс, в частности, принял присягу у двух десятков сотрудников аппарата.

Среди них – глава аппарата Белого дома Райнс Прибас, советник президента по национальной безопасности Майкл Флинн, старшие советники президента Келлиэнн Конуэй, Стив Бэннон и зять Д.Трампа Джаред Кушнер.

В качестве сотрудников аппарата Белого дома для их назначения не требуется одобрения сената, как в отношении членов администрации президента США.

Как сообщалось ранее, из состава новой администрации США сенатом пока утверждены лишь министр обороны Джеймс Мэттис и министр внутренней безопасности Джон Келли. В понедельник в сенате, как ожидается, пройдут дебаты по кандидатурам глав госдепартамента Рекса Тиллерсона и ЦРУ Майка Помпео.
США, ЦРУ, назначения, трамп, министр обороны, администрации, келли, Пенс, Мэттис

Вы сейчас просматриваете новость "Сотрудники нового аппарата Белого дома приступили к исполнению своих обязанностей". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Дональд Трамп, фото AFP

Сенаторы намерены заблокировать Трампу возможность снять санкции с России

Сегодня, 01:29

Снятие санкций послужит России сигналом для продолжения ее политики агрессии

Мир

Трамп не будет обнародовать свою налоговую декларацию, фото AFP

Трамп не будет обнародовать свою налоговую декларацию

Вчера, 23:33

Петиция требует опубликовать полную налоговую декларацию Трампа со всеми деталями

Мир

Дональд Трамп официально стал 45-м президентом США

Вчера, 22:49

Мир тем временем пытается понять, чего ждать от нового главы Белого дома

Мир

Дональд Трамп, фото AFP

В Белом доме обвинили американские СМИ в попытке лишить Трампа легитимности

Вчера, 21:29

Трамп принес присягу в качестве 45-го президента США 20 января

Мир

Дональд Трамп. Фото: AFP

"Почему эти люди не голосовали?" Трампа возмутили протестующие американцы

Вчера, 17:30

Более миллиона американцев вышли на улицы США в знак протеста против Дональда Трампа на следующий день после его инаугурации

Мир

Дмитрий Медведев. Фото: ТАСС

Расстались с иллюзиями: Россия больше не надеется на Трампа в вопросе снятия санкций

Вчера, 15:12

После победы Трампа на президентских выборах в США многие эксперты говорили о возможности смягчения санкций в отношении России

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.