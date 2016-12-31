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Совбез ООН под Новый год принял резолюцию России по Сирии http://www.segodnya.ua/img/article/7850/2_main.1483207762.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7850/2_tn.1483207762.jpg Мир Документ предлагает прекратить огонь и организовать достаку гуманитальной помощи

Совбез ООН под Новый год принял резолюцию России по Сирии

Сегодня, 20:10

Документ предлагает прекратить огонь и организовать достаку гуманитальной помощи

СБ ООН сегодня займется сирийским вопросом. Фото: AFP
СБ ООН сегодня займется сирийским вопросом. Фото: AFP

Совет Безопасности ООН единогласно принял предложенную Россией и Турцией резолюцию в поддержку прекращения огня в Сирии.

Сирийская армия и вооруженные группировки согласились соблюдать режим прекращения огня на всей территории Сирии с полуночи 30 декабря. Соглашение исключает террористические группировки "Джебхат ан-Нусра" и "Исламское государство".

В тексте резолюции также предложили как можно скорее организовать доставку гуманитарной помощи по всей территории Сирии, передает ВВС.

Резолюция также призывает к политическому урегулированию конфликта путем переговоров между правительством и повстанцами. Переговоры, которые пройдут при посредничестве России и Турции, должны начаться в январе в Астане.

Однако, несмотря на объявленное перемирие, из Сирии поступают сообщения о перестрелках и авиаудары. Представители ряда повстанческих группировок уже заявили, что будут считать соглашение о прекращении огня аннулированной, если авиаудары и другие военные действия будут продолжаться.

Какие группировки стоят за этим заявлением, пока неизвестно.
россия, Сирия, ООН, Совбез ООН, сб оон

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Источники:

УНН, РИА Новости

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