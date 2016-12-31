Совбез ООН под Новый год принял резолюцию России по Сирии
Документ предлагает прекратить огонь и организовать достаку гуманитальной помощи
Совет Безопасности ООН единогласно принял предложенную Россией и Турцией резолюцию в поддержку прекращения огня в Сирии.
Сирийская армия и вооруженные группировки согласились соблюдать режим прекращения огня на всей территории Сирии с полуночи 30 декабря. Соглашение исключает террористические группировки "Джебхат ан-Нусра" и "Исламское государство".
В тексте резолюции также предложили как можно скорее организовать доставку гуманитарной помощи по всей территории Сирии, передает ВВС.
Резолюция также призывает к политическому урегулированию конфликта путем переговоров между правительством и повстанцами. Переговоры, которые пройдут при посредничестве России и Турции, должны начаться в январе в Астане.
Однако, несмотря на объявленное перемирие, из Сирии поступают сообщения о перестрелках и авиаудары. Представители ряда повстанческих группировок уже заявили, что будут считать соглашение о прекращении огня аннулированной, если авиаудары и другие военные действия будут продолжаться.
Какие группировки стоят за этим заявлением, пока неизвестно.
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