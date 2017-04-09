Совбез ООН сделал заявление по атаке террористов на храмы в Египте

Вчера, 20:13

Члены Совета заявили о необходимости привлечения к ответственности исполнителей, организаторов и спонсоров этих предосудительных актов терроризма

Совбез ООН. Фото: из открытых источников
Совбез ООН. Фото: из открытых источников

Совет Безопасности ООН назвал террористические атаки на христианские храмы в Египте "чудовищными и подлыми" и призвал все страны активно сотрудничать с египетскими властями для привлечения ответственных за эти нападения к правосудию.

"Члены Совета Безопасности самым решительным образом осудили чудовищные и подлые теракты, произошедшие в Вербное воскресенье 9 апреля 2017 года во время службы в двух церквях в Танте и Александрии в Египте, в результате которых погибли как минимум 41 человек и более 100 пострадали", – говорится в принятом в воскресенье заявлении СБ ООН для прессы.

Члены Совета заявили о необходимости "привлечения к ответственности исполнителей, организаторов и спонсоров этих предосудительных актов терроризма" и "настоятельно призвали все государства в соответствии с их обязательствами по международному праву и соответствующим резолюциям Совета Безопасности активно сотрудничать с правительством Египта и всеми другими соответствующими органами по этому вопросу".

"Члены СБ подтвердили, что терроризм во всех его формах и проявлениях представляет собой одну из наиболее серьезных угроз международному миру и безопасности", – отмечается в сообщении.

Совет Безопасности выразил свои глубочайшие соболезнования семьям погибших и правительству Египта и пожелал скорейшего и полного выздоровления пострадавшим.

В Египте в воскресенье произошли две атаки на христианские храмы. В результате взрыва в церкви города Танта погибли, по разным данным, от 25 до 30 человек, более 50 получили ранения. В Александрии взрыв прогремел у входа в собор Святого Марка, жертвами стали не менее 11 человек. Оба взрыва, по данным полиции, осуществили террористы-смертники. Ответственность за атаки взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".
Египет, заявление, теракт, Совбез ООН

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Источник:

Интерфакс-Украина

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