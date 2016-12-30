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Совбез ООН собирается на заседание http://www.segodnya.ua/img/article/7847/59_main.1483105818.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7847/59_tn.1483105818.jpg Мир Как сообщается, вопрос Ирака будут рассматривать в открытом режиме, а по Сирии пройдет закрытое совещание

Совбез ООН собирается на заседание

Сегодня, 15:46

Как сообщается, вопрос Ирака будут рассматривать в открытом режиме, а по Сирии пройдет закрытое совещание

СБ ООН. Фото: mn.ru
СБ ООН. Фото: mn.ru

Сегодня Совет безопасности Организации объединенных наций проведет заседание по ситуации в Сирии и Ираке. Об этом сообщает сайт ООН.

В ходе открытого заседания ООН будет рассматриваться проект резолюции о продлении отдельных положений программы "Нефть в обмен на продовольствие", проводимой в отношении Ирака с 1995 года. "Я приветствую стойкое и конструктивное взаимодействие между правительством Ирака и Советом безопасности ООН по этому вопросу, которое привело к существенному прогрессу в 2016 году.

Тем не менее, отмечу, что определенные шаги для полной реализации договоренностей еще предстоит предпринять", – отметил генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун.

После рассмотрения вопросов по Ираку Совбез ООН проведет закрытое совещание, на котором обсудит положение дел в Сирии после объявленного на всей территории страны режима прекращения огня. Эту встречу инициировала Россия.

Ранее сообщалось, что избранный президент США Дональд Трамп считает, что ООН в настоящее время является местом, где люди собираются для хорошего времяпрепровождения и разговоров, несмотря на огромный потенциал организации, и его печалит этот факт.
Ирак, Сирия, ООН, Совбез ООН, трамп
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Источник:

РБК-Украина

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