Советник Трампа посоветовал СМИ "заткнуться и слушать"

Один из главных советников президента США Дональда Трампа Стивен Бэннон в интервью The New York Times заявил, что СМИ в США − оппозиционная партия и им стоит "заткнуться", передает "Корреспондент".

"СМИ должны быть огорчены и унижены, они должны заткнуться и слушать", − сказал Бэннон газете. "СМИ − это оппозиционная партия. Они не понимают нашу страну. Они по-прежнему не понимают, что Дональд Трамп − президент Соединенных Штатов", − подчеркнул Бэннон.

По его мнению, СМИ "на 100%" ошиблись, добиваясь победы Хиллари Клинтон на президентских выборах и рассчитывая на эту победу.

"Это унизительное поражение они никогда не отмоют", − отметил он. Советник президента США добавил, что у прессы нет "никакой власти".

Ранее сообщалось, что Трамп и пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер раскритиковали СМИ за искаженное освещение церемонии инаугурации честными СМИ.

Справка. Бэннон до августа 2016 года руководил сайтом Breitbart News, который, в отличие от подавляющего большинства СМИ, поддерживал Трампа. Затем он стал ключевым советником предвыборной кампании Трампа, а сейчас занимает пост главного советника по стратегическим вопросам в Белом доме.