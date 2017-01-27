Советник Трампа посоветовал СМИ "заткнуться и слушать"

Сегодня, 09:37

Бэннон назвал средства массовой информации в США оппозиционной партией

Стивен Бэннон. Фото: AFP
Стивен Бэннон. Фото: AFP

Один из главных советников президента США Дональда Трампа Стивен Бэннон в интервью The New York Times заявил, что СМИ в США − оппозиционная партия и им стоит "заткнуться", передает "Корреспондент".

"СМИ должны быть огорчены и унижены, они должны заткнуться и слушать", − сказал Бэннон газете. "СМИ − это оппозиционная партия. Они не понимают нашу страну. Они по-прежнему не понимают, что Дональд Трамп − президент Соединенных Штатов", − подчеркнул Бэннон.

По его мнению, СМИ "на 100%" ошиблись, добиваясь победы Хиллари Клинтон на президентских выборах и рассчитывая на эту победу.

"Это унизительное поражение они никогда не отмоют", − отметил он. Советник президента США добавил, что у прессы нет "никакой власти".

Ранее сообщалось, что Трамп и пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер раскритиковали СМИ за искаженное освещение церемонии инаугурации честными СМИ.

Справка. Бэннон до августа 2016 года руководил сайтом Breitbart News, который, в отличие от подавляющего большинства СМИ, поддерживал Трампа. Затем он стал ключевым советником предвыборной кампании Трампа, а сейчас занимает пост главного советника по стратегическим вопросам в Белом доме.
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