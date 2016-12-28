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Спасатели обнаружили систему опознавания "свой-чужой" на месте падения Ту-154 http://www.segodnya.ua/img/article/7837/27_main.1482868806.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7837/27_tn.1482868806.jpg Мир Окончательные выводы о причинах произошедшего будут сделаны государственной комиссией

Спасатели обнаружили систему опознавания "свой-чужой" на месте падения Ту-154

Вчера, 22:29

Окончательные выводы о причинах произошедшего будут сделаны государственной комиссией

Спасатели обнаружили систему опознавания &quot;свой-чужой&quot; на месте падения Ту-154, фото AFP
Спасатели обнаружили систему опознавания "свой-чужой" на месте падения Ту-154, фото AFP

Спасатели обнаружили систему радиолокационного опознавания "свой-чужой" на месте крушения военного самолета Ту-154 в Черном море. Об этом во вторник, 27 декабря сообщил источник в силовых структурах. На поверхность комплекс пока не подняли.

Ранее в Минобороны России заявили, что первичный анализ данных бортового самописца Ту-154 позволяет сузить перечень причин катастрофы. При этом отметили, что окончательные выводы о причинах произошедшего будут сделаны государственной комиссией после изучения всех возможных факторов.

Во вторник стало известно, что эксперты расшифровали запись бортового речевого самописца Ту-154. Разговор в кабине пилотов прерывается восклицанием: "Закрылки, сука!" После этого звучат слова: "Командир, падаем!". Работа со вторым, параметрическим, самописцем пока не начата.

Источник в оперативном штабе на месте катастрофы подтвердил эту версию. "По предварительным данным, на борту рассогласованно сработали закрылки, в результате их невыхода подъемная сила была потеряна, скорость не была достаточной для набора высоты и самолет свалился", — сообщил он.

Основными рабочими версиями катастрофы остаются: попадание в двигатель посторонних предметов; некачественное топливо, повлекшее потерю мощности и отказ работы двигателей; ошибка пилотирования; техническая неисправность самолета.

Ту-154Б-2, принадлежавший 223-му летному отряду Минобороны, направлялся в Латакию. 25 декабря он вылетел с подмосковного аэродрома Чкаловский и приземлился в Сочи на дозаправку. Вскоре после повторного взлета воздушное судно рухнуло в море. Погибли 92 человека: 84 пассажира и восемь членов экипажа.

На борту самолета находились артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, в том числе руководитель Валерий Халилов, съемочные группы трех телеканалов, военные и еще несколько человек, включая исполнительного директора благотворительной организации "Справедливая помощь" Елизавету Глинку, известную как Доктор Лиза, и главу департамента культуры Минобороны Антона Губанкова.
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РИА Новости

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