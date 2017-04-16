Спасатели заявили о 100 погибших при взрыве под Алеппо
Самоподрыв совершил смертник на машине
Сирийские спасатели сообщили о 100 погибших в результате взрыва под Алеппо, где стояли автобусы с эвакуированными жителями. Об этом сообщает RT со ссылкой на Associated Press.
Напомним, 15 апреля под Алеппо произошел взрыв около заправки, где стояли автобусы с эвакуированными жителями городов Фуа и Кефрая. Самоподрыв совершил смертник на машине.
Данные о числе погибших и пострадавших разнятся. Так, по информации правозащитников, жертвами взрыва стали 43 человека. Также сообщалось о 70 погибших и 130 пострадавших в результате ЧП. Изначально СМИ передавали, что при теракте погибли 22 человека, 48 получили ранения.
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