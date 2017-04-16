Спасатели заявили о 100 погибших при взрыве под Алеппо

Сирийские спасатели сообщили о 100 погибших в результате взрыва под Алеппо, где стояли автобусы с эвакуированными жителями. Об этом сообщает RT со ссылкой на Associated Press.

Напомним, 15 апреля под Алеппо произошел взрыв около заправки, где стояли автобусы с эвакуированными жителями городов Фуа и Кефрая. Самоподрыв совершил смертник на машине.

Данные о числе погибших и пострадавших разнятся. Так, по информации правозащитников, жертвами взрыва стали 43 человека. Также сообщалось о 70 погибших и 130 пострадавших в результате ЧП. Изначально СМИ передавали, что при теракте погибли 22 человека, 48 получили ранения.