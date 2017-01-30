Спецназ США понес потери при согласованной с Трампом операции в Йемене

Сегодня, 08:10

Американский спецназ атаковал штаб-квартиру "Аль-Каиды" в Йемене в ходе операции, согласие на которую дал президент США Дональд Трамп

Спецназ США понес потери в Йемени. Фото: архив
Спецназ США понес потери в Йемени. Фото: архив

Целью спецоперации спецназа в США в Йемене был сбор информации о группе боевиков, связанной с террористической сетью "Аль-Каида", однако в результате солдаты попали под обстрел и открыли ответный огонь. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на представителя Пентагона.

В ходе боя один спецназовец погиб, трое получили ранения. В Пентагоне указывают, что 14 боевиков были убиты, ни одного пленного взять не удалось.

Тем не менее, в Министерстве обороны США указывают, что в результате рейда "удалось получить информацию, которая позволит узнать больше о запланированных боевиками терактах".

В Пентагоне объяснили, что подобные операции, проводившиеся в прошлом, позволили больше узнать о финансировании террористов и способах вербовки ими новых боевиков.

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер подтвердил, что президент Трамп был проинформирован о предстоящей операции. При этом он указал, что американские военные всегда рискуют, когда борются с терроризмом.

Напомним, жители Йемена входят в число граждан, которым запрещен въезд в США в соответствии с указом, который Трамп подписал на этой неделе. Среди других стран, жители которых не смогут попасть в Соединенные Штаты, названы Сирия, Ирак, Иран, Ливия, Судан и Сомали.

Напомним, суд Нью-Йорка частично приостановил действие данного указа.
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Источник:

РБК

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