Спецслужбы Британии набирают людей со знанием русского языка – СМИ

Для работы в разведке требуются люди, которые хорошо владеют русским языком и понимают русскую культуру и идеологию

Центр правительственной связи Великобритании и служба контрразведки МИ-5 открыли вакансии для людей со знанием русского языка и России, сообщается на сайте GCHQ, – передает "Корреспондент".

"Ваше знание русского языка может открыть для вас увлекательную карьеру в разведке. Вступив в ряды МИ-5 или Центра правительственной связи, вы можете сыграть ключевую роль в деле защиты Соединенного Королевства", − говорится в тексте сообщения.

Круг обязанностей тех, кого заинтересует вакансия, будет выходить за пределы перевода и расшифровок и потребует знаний в области культуры, истории, политики и идеологии. Предлагаемая зарплата составит более 30 тысяч фунтов (около 38 тысяч долларов).

Ранее сообщалось, что для своих учений в Баварии НАТО ищет статистов, которые будут изображать русских.