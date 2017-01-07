Спецслужбы ФРГ подозревают россиян к кибератаке на серверы ОБСЕ

Специалисты из службы защиты конституции Германии пришли к выводам, что за масштабной хакерской атакой на серверы ОБСЕ в 2016 году могли стоять россияне, пишет в субботу немецкая газета "Frankfurter Allgemeine Zeitung".



"Наш анализ показал, что для этой атаки использовалась такая же инфраструктура, что и при других кибератаках в рамках (хакерской – авт.) кампании APT28 – кампании, которая в минувшем году была направлена, в том числе, против Бундестага", – приводит газета слова главы службы Ханса-Георга Маасена.



"Что касается APT28, то есть указания на российские источники (ее происхождения – авт.)", – добавил он.



В конце декабря 2016 года западные СМИ сообщали, что серверы ОБСЕ минувшей осенью подверглись масштабной хакерской атаке. При этом в ОБСЕ узнали о кибератаке в конце октября.



Источник в западных спецслужбах сообщил французской газете "Le Monde", что атаку, предположительно, организовала хакерская группа APT28, также известная как Fancy Bears. Эту группу подозревают в связях с российскими властями и в кибератаках против Демократической партии США во время предвыборной гонки, отмечала газета.