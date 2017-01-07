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Спецслужбы ФРГ подозревают россиян к кибератаке на серверы ОБСЕ http://www.segodnya.ua/img/article/7861/64_main.1483785142.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7861/64_tn.1483785142.jpg Мир Источник в западных спецслужбах сообщил СМИ, что атаку, предположительно, организовала хакерская группа APT28, также известная как Fancy Bears

Спецслужбы ФРГ подозревают россиян к кибератаке на серверы ОБСЕ

Сегодня, 12:28

Источник в западных спецслужбах сообщил СМИ, что атаку, предположительно, организовала хакерская группа APT28, также известная как Fancy Bears

За масштабной хакерской атакой могли стоять россияне. Фото: TLT.ru
За масштабной хакерской атакой могли стоять россияне. Фото: TLT.ru

Специалисты из службы защиты конституции Германии пришли к выводам, что за масштабной хакерской атакой на серверы ОБСЕ в 2016 году могли стоять россияне, пишет в субботу немецкая газета "Frankfurter Allgemeine Zeitung".

"Наш анализ показал, что для этой атаки использовалась такая же инфраструктура, что и при других кибератаках в рамках (хакерской – авт.) кампании APT28 – кампании, которая в минувшем году была направлена, в том числе, против Бундестага", – приводит газета слова главы службы Ханса-Георга Маасена.

"Что касается APT28, то есть указания на российские источники (ее происхождения – авт.)", – добавил он.

В конце декабря 2016 года западные СМИ сообщали, что серверы ОБСЕ минувшей осенью подверглись масштабной хакерской атаке. При этом в ОБСЕ узнали о кибератаке в конце октября.

Источник в западных спецслужбах сообщил французской газете "Le Monde", что атаку, предположительно, организовала хакерская группа APT28, также известная как Fancy Bears. Эту группу подозревают в связях с российскими властями и в кибератаках против Демократической партии США во время предвыборной гонки, отмечала газета.
россия, Германия, ОБСЕ, кибератака

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Источник:

Интерфакс-Украина

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