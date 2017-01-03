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Спецслужбы отрицают участие гражданина Киргизии в теракте в Стамбуле http://www.segodnya.ua/img/article/7853/93_main.1483456430.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7853/93_tn.1483456430.jpg Мир Представители Госкомитета нацбезопасности Киргизии допросили Машрапова и отпустили без предъявления претензий

Спецслужбы отрицают участие гражданина Киргизии в теракте в Стамбуле

Сегодня, 17:13

Представители Госкомитета нацбезопасности Киргизии допросили Машрапова и отпустили без предъявления претензий

Гражданин Киргизии непричастен к теракту в Стамбуле, заявили спецслужбы. Фото: AFP
Гражданин Киргизии непричастен к теракту в Стамбуле, заявили спецслужбы. Фото: AFP

Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии заявил о непричастности к теракту в стамбульском клубе Reina гражданина Киргизии Яхье Машрапова, который ранее некоторыми турецкими СМИ был назван подозреваемым в совершении этого преступления. Об этом сообщает РБК со ссылкой на "Интерфакс".

"Гражданин республики Машрапов был допрошен по прибытии в Кыргызстан. Доказательств его причастности к теракту нет. Он был отпущен после допроса, но проверка продолжается", – сообщил официальный представитель ГКНБ Рахат Сулайманов.

В свою очередь, начальник отдела внутренних дел Кара-Сууйского района (Ошская область, юг Киргизии) Башкур Абдыкалыков пояснил, что Машрапов оказался просто похож на фоторобот разыскиваемого террориста, что и вызвало внимание к нему турецких спецслужб.

Сам Машрапов рассказал ранее, что в день совершения теракта был в Киргизии и прилетел в Стамбул 1 января 2017 года по делам бизнеса, а когда собрался улетать, был задержан при проверке документов у пассажиров самолета.

Напомним, в ночном клубе Reina в Стамбуле в новогоднюю ночь террорист в костюме Санта-Клауса открыл стрельбу из автомата. По данным МВД Турции, погибли 39 человек.
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