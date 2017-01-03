Спецслужбы отрицают участие гражданина Киргизии в теракте в Стамбуле

Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии заявил о непричастности к теракту в стамбульском клубе Reina гражданина Киргизии Яхье Машрапова, который ранее некоторыми турецкими СМИ был назван подозреваемым в совершении этого преступления. Об этом сообщает РБК со ссылкой на "Интерфакс".

"Гражданин республики Машрапов был допрошен по прибытии в Кыргызстан. Доказательств его причастности к теракту нет. Он был отпущен после допроса, но проверка продолжается", – сообщил официальный представитель ГКНБ Рахат Сулайманов.

В свою очередь, начальник отдела внутренних дел Кара-Сууйского района (Ошская область, юг Киргизии) Башкур Абдыкалыков пояснил, что Машрапов оказался просто похож на фоторобот разыскиваемого террориста, что и вызвало внимание к нему турецких спецслужб.

Сам Машрапов рассказал ранее, что в день совершения теракта был в Киргизии и прилетел в Стамбул 1 января 2017 года по делам бизнеса, а когда собрался улетать, был задержан при проверке документов у пассажиров самолета.

Напомним, в ночном клубе Reina в Стамбуле в новогоднюю ночь террорист в костюме Санта-Клауса открыл стрельбу из автомата. По данным МВД Турции, погибли 39 человек.