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Спикер парламента Молдовы ответил на инициативы Додона по НАТО http://www.segodnya.ua/img/article/7909/49_main.1483016769.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7909/49_tn.1483016769.jpg Мир Канду отметил, что деятельность Бюро НАТО в Кишиневе направлена на обеспечение коммуникабельности между Альянсом и военными ведомствами

Спикер парламента Молдовы ответил на инициативы Додона по НАТО

Сегодня, 16:37

Канду отметил, что деятельность Бюро НАТО в Кишиневе направлена на обеспечение коммуникабельности между Альянсом и военными ведомствами

Игорь Додон. Фото: соцсети
Игорь Додон. Фото: соцсети

Председатель парламента Молдовы Андриан Канду призвал президента Игоря Додона не беспокоиться по поводу нейтралитета республики.

"Нейтралитет Республики Молдова подтвержден в Конституции, и нет ни одной причины для беспокойства, что он может быть утерян, или, что в республику могут войти иностранные военные силы (за исключением тех, которые уже дислоцированы в приднестровском регионе). В связи с этим, обеспокоенность президента Игоря Додона необоснованна", – заявил Канду.

Он отметил, что "деятельность Бюро связи НАТО в Кишиневе направлена на обеспечение коммуникабельности между этой международной структурой и нашими военными ведомствами".

"То есть, это технический офис по информированию и связи, ничего более. Хочу напомнить, что еще в период власти Партии коммунистов были заложены основы сотрудничества со структурами НАТО. Наши военные начали участвовать в миротворческих операциях, и молдавская армия получила только выгоды от этого сотрудничества, также как и национальная безопасность", – подчеркнул Канду.

На прошлой неделе Додон заявил, что в ходе официального визита в Брюссель в первой декаде февраля он может поставить вопрос о закрытии в Кишиневе офиса НАТО.

"Я не понимаю, зачем нужен такой офис, если мы говорим о нейтралитете Молдовы. Я не исключаю, что в ходе визита в Брюссель поставлю вопрос о подписании специального документа, которым НАТО признает нейтралитет Молдовы. Это было бы очень хорошо, чтобы отмести всякие спекуляции о том, что Молдова стремится в НАТО", – подчеркнул Додон.

В минувшую пятницу премьер-министр Молдовы Павел Филип заявил, что офис НАТО в Кишинев начнет действовать в марте. В конце ноября 2016 года Молдова подписала Соглашение об открытии Бюро НАТО в Кишиневе. Документ был ратифицирован парламентом в декабре и вступил в силу до инаугурации Додона.

Как известно, Игорь Додон подписал указ об отставке Анатола Шалару с должности министра обороны. "Этот министр заигрывал с НАТО, прекрасно зная, что согласно Конституции мы являемся нейтральной страной", – пояснил он.
нато, Молдова, додон, канду, нейтралитет

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Источник:

Интерфакс-Украина

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