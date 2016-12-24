Спортивное питание попавшегося на допинге Поветкина направлено на экспертизу
Промоутер "Русского Витязя" пытается разобраться, откуда допинг попал в организм боксера
Промоутер Андрей Рябинский сообщил, что спортивное питание, которое употреблял российский боксер Александр Поветкин, отправлено на экспертизу.
Напомним, что 17 декабря должен был пройти бой между Александром Поветкиным и Бермейном Стиверном за звание "временного" чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе, но в организме россиянина было обнаружено запрещенное вещество остарин, из-за чего WBC отказался санкционировать титульный бой, а канадец отказался от поединка.
"Все спортивное питание, которое употреблял Александр, отправлено на экспертизу", – сказал Рябинский.
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