Спортивное питание попавшегося на допинге Поветкина направлено на экспертизу

Промоутер Андрей Рябинский сообщил, что спортивное питание, которое употреблял российский боксер Александр Поветкин, отправлено на экспертизу.

Напомним, что 17 декабря должен был пройти бой между Александром Поветкиным и Бермейном Стиверном за звание "временного" чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе, но в организме россиянина было обнаружено запрещенное вещество остарин, из-за чего WBC отказался санкционировать титульный бой, а канадец отказался от поединка.

"Все спортивное питание, которое употреблял Александр, отправлено на экспертизу", – сказал Рябинский.