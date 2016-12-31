Спортсмены Энди Маррей и Мо Фара получили рыцарские звания от королевы Великобритании
Елизавета II наградила атлетов за выдающиеся достижения в карьере
Королева Великобритании Елизавета II удостоила рыцарских званий британских спортсменов – теннисиста Энди Маррея и бегуна Мо Фару.
В 2016 году Маррей выиграл Уимблдон, победил в одиночном разряде на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро и стал первой ракеткой мира. Фара на Играх в Рио завоевал "золото" на дистанциях 5 и 10 тысяч метров.
Также в рыцари был посвящен 11-кратный паралимпийский чемпион в конном спорте Ли Пирсон. Аналогичного по статусу титула у женщин удостоились олимпийские чемпионки Джессика Эннис-Хилл (многоборье) и Кэтрин Грейнджер (гребля).
Главный тренер сборной Уэльса по футболу Крис Коулмэн был удостоен звания офицера Ордена Британской империи.
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