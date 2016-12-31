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Спортсмены Энди Маррей и Мо Фара получили рыцарские звания от королевы Великобритании http://www.segodnya.ua/img/article/7849/2_main.1483167831.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7849/2_tn.1483167831.jpg Мир Елизавета II наградила атлетов за выдающиеся достижения в карьере

Спортсмены Энди Маррей и Мо Фара получили рыцарские звания от королевы Великобритании

Сегодня, 09:20

Елизавета II наградила атлетов за выдающиеся достижения в карьере

Лучший теннисист мира Энди Маррей. Фото AFP
Лучший теннисист мира Энди Маррей. Фото AFP

Королева Великобритании Елизавета II удостоила рыцарских званий британских спортсменов – теннисиста Энди Маррея и бегуна Мо Фару.

В 2016 году Маррей выиграл Уимблдон, победил в одиночном разряде на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро и стал первой ракеткой мира. Фара на Играх в Рио завоевал "золото" на дистанциях 5 и 10 тысяч метров.

Также в рыцари был посвящен 11-кратный паралимпийский чемпион в конном спорте Ли Пирсон. Аналогичного по статусу титула у женщин удостоились олимпийские чемпионки Джессика Эннис-Хилл (многоборье) и Кэтрин Грейнджер (гребля).

Главный тренер сборной Уэльса по футболу Крис Коулмэн был удостоен звания офицера Ордена Британской империи.
Елизавета II, Энди Маррей, Джессика Эннис, Мо Фара, Крис Коулмэн

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Источник:

Р-спорт

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