Сравниваем лучших тренеров 2016 года: "Индеец" vs "Инженер успеха"

Диего Симеоне и Фернанду Сантуш: прозвище, зарплата, жена, дети и связи с Украиной

Мы сравнили лучших тренеров мира-2016 по версии IFFHS – Международная федерация футбольной истории и статистики вчера назвала своих лауреатов.

Диего Симеоне, 46 лет: лучший клубный тренер-2016, вывел "Атлетико" в финал Лиги чемпионов.

Фернанду Сантуш, 62 года: лучший тренер сборной-2016, выиграл с Португалией Евро-2016.

Прозвище

Симеоне: Прозвище El Cholo (Индеец) досталось Диего в "Велесе" "по наследству", за 20 лет до него так величали в клубе однофамильца, Кармело Симеоне.

Сантуш: Сантуша называют Инженером успеха. Но он и по образованию — инженер электроники. Работал по профессии в отеле. Еще был таможенным агентом

Зарплата

Симеоне: Аргентинец получает в "Атлетико" 9,3 млн евро в год — шестой показатель в Европе. Кстати, в статусе агента выбивает для него условия сестра Наталья

Сантуш: До Евро Сантушу капало 1,3 млн евро в год. После победы на ЧЕ, когда появились слухи о предложениях из Китая, зарплату португальцу подняли вдвое

Жена

Симеоне: Диего 24 года жил с танцовщицей Каролиной Бальдини, родившей ему троих сыновей. Новая жена, модель Карла Перейра, осенью подарила коучу дочку

Сантуш: Сантуш 38 лет в браке с учительницей младших классов Гильерминой. В День семьи их даже пригласили на службу в церковь как образцовую пару

Дети

Симеоне: Младший сын Джулиано — боллбой на играх "Атлетико". Средний Джанлука играет в "Ривере", а старший Джованни забивает за "Дженоа" Буффону

Сантуш: 36-летняя Катя Сантуш — одна из самых молодых в Португалии судей в гражданских спорах. Сын Педро живет в Бразилии, работает экономистом

Связи с Украиной

Симеоне: Будучи игроком "Лацио", Диего трижды встречался с украинскими клубами в ЛЧ и всякий раз побеждал — 1:0 и 2:1 с "Динамо", 3:0 — с "Шахтером"

Сантуш: В 2006-м Сантуш был тренером Венглинского в АЕК. "Установки он заканчивал кличем: "Ганьяр! Победить, значит, любой ценой", — говорит Олег