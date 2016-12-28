Сразу 40 машин попали в аварию в Канаде (видео)

Сразу 40 машин попали в аварию в Канаде. Пострадали 15 человек. Но обошлось без тяжелых травм. Всех доставили в больницу. Произошло это на автомагистрали в Торонто.

Накануне полиция мегаполиса всего за несколько часов получила сообщение о 70 ДТП – в том числе и с перевернутыми автомобилями. Все это – из-за гололедицы, превратившей дорогу в каток.

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