Сразу 40 машин попали в аварию в Канаде (видео)
События на ТК Украина
Всех пострадавших доставили в больницу
Сразу 40 машин попали в аварию в Канаде. Пострадали 15 человек. Но обошлось без тяжелых травм. Всех доставили в больницу. Произошло это на автомагистрали в Торонто.
Накануне полиция мегаполиса всего за несколько часов получила сообщение о 70 ДТП – в том числе и с перевернутыми автомобилями. Все это – из-за гололедицы, превратившей дорогу в каток.
Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".
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