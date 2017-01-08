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Среди пострадавших от терактов в Багдаде украинцев нет – МИД (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7864/14_main.1483900954.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7864/14_tn.1483900954.jpg Мир Террорист-смертник взорвал себя на рынке в шиитском районе Баладият

Среди пострадавших от терактов в Багдаде украинцев нет – МИД (фото)

Сегодня, 20:42

Террорист-смертник взорвал себя на рынке в шиитском районе Баладият

Среди погибших и пострадавших от терактов, произошедших в воскресенье в Багдаде, украинцев нет, сообщает консульская служба министерства иностранных дел Украины. "Посольство Украины в Ирак информирует об отсутствии украинцев среди погибших и пострадавших в результате теракта в Багдаде 08.01.17", – говорится в сообщении на странице Службы в Твиттер.

Как сообщалось, по меньшей мере, семь человек погибли, свыше 10 получили ранения в результате второго за день теракта в Багдаде. По данным местных СМИ, террорист-смертник взорвал себя на рынке в шиитском районе Баладият.

Ранее сообщалось, что 12 человек погибли, 50 получили ранения в результате взрыва в восточной части Багдада на овощном базаре в районе, населенном преимущественно шиитами. Тогда ответственность за теракт взяла на себя экстремистская группировка "Исламское государство".
Ирак, теракт, багдад, исламское государство

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"Сегодня"

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