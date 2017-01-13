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Среди жертв катастрофы Ту-154 опознана Доктор Лиза – росСМИ http://www.segodnya.ua/img/article/7878/39_main.1484266716.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7878/39_tn.1484266716.jpg Мир На борту лайнера находились артисты Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты и военные

Среди жертв катастрофы Ту-154 опознана Доктор Лиза – росСМИ

Сегодня, 02:16

На борту лайнера находились артисты Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты и военные

Елизавета Глинка. Фото: Алексей Никольский/ТАСС
Елизавета Глинка. Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Останки главы фонда "Справедливая помощь" Елизаветы Глинки (доктора Лизы), погибшей при крушении Ту-154 в Черном море 25 декабря, опознаны с помощью экспертизы ДНК. Как сообщили ТАСС в окружении Глинки, ее похоронят на Новодевичьем кладбище. 

Напомним, самолет минобороны РФ, на борту которого находились 92 человека – российские военнослужащие, артисты ансамбля имени Александрова и представители российских СМИ, летевшие на новогодний концерт в Сирию, – потерпел крушение 25 декабря в Черном море.
самолет, катастрофа, Ту-154, доктор лиза

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