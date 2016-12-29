США 29 декабря объявят о введении новых санкций в отношении РФ за вмешательство в выборы – СМИ

Ожидается, что будут названы имена тех, кто причастен к похищению информации с серверов Национального комитета Демократической партии и их публикации

Администрация президента США Барака Обамы в четверг 28 декабря объявит о введении новых санкций в отношении РФ за вмешательство российских хакеров в президентские выборы.

Об этом сообщило агентство CNN, со ссылкой на информированные источники, передает телеканал "112 Украина".

Сообщается, что санкции будут включать расширение экономических и введение новых дипломатических мер. Также, планируются действия, которые не будут предаваться огласке. Ожидается, что будут названы имена тех, кто причастен к похищению информации с серверов Национального комитета Демократической партии и их публикации, говорится в сообщении.

По данным CNN, ответные меры не связаны с запрошенным Обамой разведдокладом о внешних кибератаках на избирательные органы США. "Доклад, выход которого запланирован на начало января 2017 года, будет включать в себя информацию о хакерских атаках со стороны Китая в 2008 и 2012 годах, как и об атаках и распространении дезинформации российскими разведслужбами в ходе предвыборной кампании 2016 года", – говорится в сообщении.

Напомним, сообщалось, что США планируют ввести новые санкции в отношении РФ в связи с вмешательством в избирательный процесс. Сообщалось, что официальное объявление об их введении будет сделано до конца недели.